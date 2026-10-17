Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Alman güvenlik birimlerinden sızan bilgilere göre, yakalanan şahıslar doğrudan Daltonlar çetesine mensup veya bu örgütün sempatizanları tarafından taşeron olarak kullanıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı, aylar öncesinden Rusya'nın sabotaj ve suikast operasyonlarında organize suç örgütlerini kullanabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen de artan tehdit potansiyeline dikkat çekerek, "Tüm saldırı araçları ve aktörleri birleştirilerek ve koordine edilerek kullanılıyor. Ölümler göze alınıyor, ağır hasarlar kasıtlı olarak hedefleniyor" uyarısında bulundu.