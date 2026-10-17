Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!
Der Spiegel'in haberine göre, Polonya'daki Starlink tesisine yönelik kundaklama saldırısının arkasından Rus istihbaratı ve Türk suç örgütü Daltonlar çıktı. Avrupa çapında dehşet saçan Daltonlar çetesinin elebaşı Beratcan Gökdemir, 2024 yılında Rusya'da gözaltına alınmış, ancak Türkiye’nin iade talebine olumsuz karşılık verilerek çete lideri koruma altına alınmıştı. Rusya'nın bu himayenin karşılığında Daltonlar'dan Avrupa'daki sabotaj eylemleri için taşeronluk hizmeti aldığı değerlendiriliyor. Almanya'da yakalanan iki şüphelinin iadesi bekleniyor.