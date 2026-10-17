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Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Der Spiegel'in haberine göre, Polonya'daki Starlink tesisine yönelik kundaklama saldırısının arkasından Rus istihbaratı ve Türk suç örgütü Daltonlar çıktı. Avrupa çapında dehşet saçan Daltonlar çetesinin elebaşı Beratcan Gökdemir, 2024 yılında Rusya'da gözaltına alınmış, ancak Türkiye’nin iade talebine olumsuz karşılık verilerek çete lideri koruma altına alınmıştı. Rusya'nın bu himayenin karşılığında Daltonlar'dan Avrupa'daki sabotaj eylemleri için taşeronluk hizmeti aldığı değerlendiriliyor. Almanya'da yakalanan iki şüphelinin iadesi bekleniyor.

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Foto - Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Der Spiegel gazetesinde yer alan habere göre, Polonya'da Ukrayna ordusunun iletişim ağı için kritik öneme sahip bir Starlink tesisine düzenlenen sabotajın altından uluslararası bir suç ağı çıktı. 23 Eylül'de merkez Polonya'da meydana gelen ve tesisi küle çeviren kundaklama olayında, Rus istihbaratının Türkiye kökenli organize suç örgütü Daltonlar ile işbirliği yaptığı iddia edildi.

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Foto - Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Polonya hükümetinin doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttuğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Avrupa çapında çıkarılan yakalama kararı meyvesini verdi. Pazartesi günü Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Nürtingen kentinde düzenlenen operasyonla 38 yaşındaki Ümit E. ve 34 yaşındaki Müslüm T. kıskıvrak yakalandı. Polonya makamları, gözaltına alınan iki Türk vatandaşının Starlink terminaline yönelik saldırıda aktif rol aldığını savunuyor. Şüphelilerin Polonya'ya iade edilip edilmeyeceğine Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi karar verecek.

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Foto - Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Alman güvenlik birimlerinden sızan bilgilere göre, yakalanan şahıslar doğrudan Daltonlar çetesine mensup veya bu örgütün sempatizanları tarafından taşeron olarak kullanıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı, aylar öncesinden Rusya'nın sabotaj ve suikast operasyonlarında organize suç örgütlerini kullanabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen de artan tehdit potansiyeline dikkat çekerek, "Tüm saldırı araçları ve aktörleri birleştirilerek ve koordine edilerek kullanılıyor. Ölümler göze alınıyor, ağır hasarlar kasıtlı olarak hedefleniyor" uyarısında bulundu.

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Foto - Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Haberin Türkiye'yi yakından ilgilendiren boyutu ise örgütün lider kadrosuyla ilgili. Avrupa çapında haraç, silah kaçakçılığı ve kiralık katil eylemleriyle dehşet saçan Daltonlar çetesinin elebaşı Beratcan Gökdemir, 2024 yılı içinde Rusya'da gözaltına alınmıştı.

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Foto - Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Türkiye'nin derhal iadesini talep etmesine rağmen, Alman güvenlik kaynaklarına göre Moskova yönetimi bu talebe olumsuz cevap verdi. Rusya'nın çete liderini koruma altına aldığı ve bu himayenin karşılığında Daltonlar'dan Avrupa'daki sabotaj eylemleri için taşeronluk hizmeti aldığı değerlendirmesinde bulunuluyor. Gökdemir'in halen Rusya'da olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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Foto - Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!

Eğer Starlink tesisine yönelik saldırıda Daltonlar çetesinin parmağı olduğu kesinleşirse, bu durum Rus istihbaratının Avrupa'daki operasyonlarında strateji değiştirdiğinin en net kanıtı olacak. Daha önce düşük profilli ajanlar kullanan Moskova'nın, artık profesyonel suç örgütleriyle masaya oturduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Bulgaristan'daki bir başka Starlink istasyonunun da kundaklanması, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. (Kaynak: Haber7)

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Yorumlar

Hamdi

Kişi kendinden bilir işi ee siz yıllardır siyonit mayın merkeplerini yani pkk yı kullanıp türkiyede opersayonlar çekiyordunuz şimdide aynı oyunu size oynarlar niye gocunuyorsunuz ki hem daha durun ne olduki türkiyede kaçtane can kaybı yaşattınız ne ekerseniz onu biçersiniz
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