Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

HATSAN Silah Sanayi fabrikası 35000m² alana organize bir şekilde kuruludur. Bünyesindeki 650 çalışanı ve 500’ü aşkın yüksek teknoloji makine parkuruyla , HATSAN 1976 yılından bu yana Türkiye’nin benzersiz ve en iyi tanınan havalı ve ateşli tüfek üreticisidir. HATSAN; dünya ateşli tüfek ve havalı tüfek endüstrisinde, tüfeklerin A den Z ye bütün parçalarını kendi bünyesinde üreten ender fabrikalardan birisidir. Bu şekilde toplam kalite güvencesi en yüksek seviyede sağlanmış olur. Firmamız bünyesinde ağaç işleme, metal işleme, ısıl işlem, yay üretimi, honlama, krom kaplama, meneviş kaplama ve diğer çeşitli kimyasal kaplamalar, metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, kalıp imalatı, kaynak, gravür işleme, namlu delme ve namlu üretimi, hem metal hem de ağaç üzerine lazer markalama, kamuflaj kaplama, montaj, kalite güvence testleri ve tüfek atış testleri gibi bir çok üretim safhası aynı çatı altında yapılmaktadır.