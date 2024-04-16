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Teknoloji-Bilişim
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Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

2024-04-16 19:05:11
Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Rusya'nın elindeki insansız hava araçlarını düşürmek için Türkiye'den Escort BTS 12 silahını satın aldılar.

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Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Rus İHA'larına karşı Türk Hatsan Escort BTS 12 av tüfeğini satın aldılar.

#2
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Ukrayna Ordusu dünyada ses getirecek bir hamleye imza attı.

#3
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu pompalı tüfeklerin kullanılması, küresel askeri güçler arasında etkili kısa menzilli drone karşıtı silahların benimsenmesi yönünde artan bir eğilimin sonucudur.

#4
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Yarı otomatik hareketi ile bilinen Hatsan Escort BTS 12, çatışma bölgelerinde gözetleme ve doğrudan müdahale amacıyla kullanımı giderek artan alçak irtifa drone’larına karşı pratik bir çözüm sunuyor.

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Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

68. Jaeger tugayının eğitim oturumları, bu av tüfeğinin anti-drone rolündeki etkinliğini en üst düzeye çıkarmaya odaklandı. Buna, operatörlerin doğruluğunu ve tepki sürelerini artırmayı amaçlayan, hava dronlarıyla çarpışmaları simüle eden hedefleme tatbikatları da dahildir.

#6
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Bu girişim, ABD Hava Kuvvetleri’nin, uçuş sırasında dronları yakalamak için bir ağ kuran ve onları büyük bir hasara neden olmadan etkisiz hale getiren özel SkyNet Mi-5 anti-drone av tüfeği mermileri denemelerine benzer şekilde, drone tehdidine yönelik küresel askeri düzenlemeleri yansıtıyor.

#7
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

HATSAN ESCORT BTS12 ÖZELLİKLERİ: Hatsan Escort BTS12, 12 kalibre, gazla çalışan, şarjör beslemeli, yarı otomatik bir av tüfeğidir. 76 mm’lik (3 inç) bir fişek yatağına sahiptir ve 2, 5 veya 10 fişek kapasiteli şarjörlerle mevcuttur. Av tüfeği, oksidasyona dayanıklı ve kanıt testinden geçmiş, krom kaplı ve delikli bir namlu ile donatılmıştır. Boğa güreşi tasarımı, gelişmiş atış konforu ve hassasiyeti için entegre bir tabanca kabzası ve ayarlanabilir bir tarak içerir.

#8
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Army Recognition haberine göre Ek olarak BTS12, şoku absorbe etmek için yumuşak kauçuk geri tepme yastığına sahip taktik boğa güreşi dipçiği ile donatılmıştır. Yerleşik ayarlanabilir arka ve ön manzaralara sahip çıkarılabilir bir taşıma koluna sahiptir. Yukarı açılan nişangahlar da isteğe bağlı bir aksesuar olarak dahildir. Av tüfeği aynı zamanda namluyu koruyan ve el kundağı yerine kilitleyen bir namlu ağzı kapağının yanı sıra, aksesuar takmak için gövde ve el kundağı üzerinde Picatinny raylarına sahiptir.

#9
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Dayanıklı mat siyah kaplaması ve kompakt tasarımıyla BTS12, çeşitli çalışma ortamlarında performans gösterecek şekilde üretilmiştir. Ayrıca ateşli silahın daha iyi taşınabilirliği ve korunması için özel olarak tasarlanmış sert bir kutuyla birlikte gelir. Ters çevrilebilir kurma kolu gibi özellikler, av tüfeğini hem sol hem de sağ elini kullanan atıcılar için erişilebilir kılar. Drone teknolojisi geliştikçe karşı önlem cephaneliği de gelişiyor ve modern askeri stratejinin dinamik doğasını ve sürekli adaptasyon ve eğitime yönelik kritik ihtiyacı vurguluyor.

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Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

HATSAN Silah Sanayi fabrikası 35000m² alana organize bir şekilde kuruludur. Bünyesindeki 650 çalışanı ve 500’ü aşkın yüksek teknoloji makine parkuruyla , HATSAN 1976 yılından bu yana Türkiye’nin benzersiz ve en iyi tanınan havalı ve ateşli tüfek üreticisidir. HATSAN; dünya ateşli tüfek ve havalı tüfek endüstrisinde, tüfeklerin A den Z ye bütün parçalarını kendi bünyesinde üreten ender fabrikalardan birisidir. Bu şekilde toplam kalite güvencesi en yüksek seviyede sağlanmış olur. Firmamız bünyesinde ağaç işleme, metal işleme, ısıl işlem, yay üretimi, honlama, krom kaplama, meneviş kaplama ve diğer çeşitli kimyasal kaplamalar, metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, kalıp imalatı, kaynak, gravür işleme, namlu delme ve namlu üretimi, hem metal hem de ağaç üzerine lazer markalama, kamuflaj kaplama, montaj, kalite güvence testleri ve tüfek atış testleri gibi bir çok üretim safhası aynı çatı altında yapılmaktadır.

#11
Foto - Rus İHA'larını düşürmek için Türkiye'den o silahı aldılar! Putin'in korktuğu başına geldi

Kısacası firmamıza sadece ham madde girer ve en son mamul kaliteli ve dayanıklı tüfektir. Firmamızda kullanılan bütün ham maddeler en iyi kalitedir ve sıkı bir giriş kalite kontrol testlerinden sonra üretime alınır.

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