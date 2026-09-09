Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

“YUNANİSTAN VE KIBRIS İKİNCİ İSRAİL OLAMAZ” Dionysiou, Yunanistan'ın Türkiye karşısında İsrail modelini benimsemesi gerektiği yönündeki yaklaşımları da gerçekçi bulmadı. İsrail'in 2025'te savunmaya yaklaşık 48,3 milyar dolar, Yunanistan'ın ise yaklaşık 8,4 milyar dolar harcadığını aktaran yazar, iki ülkenin ekonomik ve askeri kapasitelerinin aynı model üzerinden değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Dionysiou, “Ne Yunanistan ne de Kıbrıs ikinci bir İsrail haline gelebilir ve daha da önemlisi bunu istememelidir” ifadelerini kullandı. “TÜRKİYE HER ZAMAN ORADA OLACAK” Rum yazarın Türkiye'nin bölgedeki konumuna ilişkin sözleri de dikkat çekti. Dionysiou, “Türkiye her zaman orada olacaktır. Her zaman Yunanistan'ın yanında ve Kıbrıs'ın karşısında olacaktır” diyerek Türkiye'nin ortadan kaldırılabilecek veya üçüncü ülkeler aracılığıyla etkisizleştirilebilecek geçici bir faktör olmadığını vurguladı. Atina ve Rum yönetimine sürekli çatışma ve silahlanma yerine ticaret, enerji, ulaştırma, turizm ve yatırım alanlarında Türkiye ile karşılıklı çıkarları artırma çağrısında bulundu.