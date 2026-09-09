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Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

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Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

Atina ve Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı milyarlarca avroluk silahlanma hamlesi Rum basınında sorgulanmaya başladı. Politis yazarı Dionysiou, Yunanistan’ın Rafale, F-35, fırkateyn ve hava savunma yatırımlarına rağmen Türkiye ile arasındaki güç dengesini kökten değiştirmesinin zor olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı silahlanma yarışıyla durduramazsınız” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

Türkiye'nin savunma sanayiinde artan kapasitesi ve Doğu Akdeniz'deki askeri gücü, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son yıllarda hızlandırdığı silahlanma politikasının sonuçlarını yeniden tartışmaya açtı. Bu kez dikkat çeken değerlendirme Rum basınından geldi. Politis gazetesi yazarı Dionysiou, “Yunanistan ve Kıbrıs'ın İsrail'e Dönüşmesine Gerek Yok” başlıklı yazısında Atina ve Rum yönetiminin Türkiye'yi silahlanarak dengeleme stratejisini sorguladı.

#2
Foto - Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

“ERDOĞAN'I SİLAHLANMA YARIŞIYLA DURDURAMAZSINIZ” Dionysiou'nun değerlendirmesindeki en dikkat çekici bölüm Türkiye-Yunanistan arasındaki güç dengesine ilişkin oldu. Türkiye'nin nüfusundan ekonomik kapasitesine, savaş uçaklarından donanmasına, füze gücünden coğrafi konumuna kadar birçok avantajına dikkat çeken Rum yazar, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı silahlanma yarışıyla durduramazsınız.” Dionysiou, Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerine ne kadar kaynak aktarırsa aktarsın veya İsrail'le askeri işbirliğini ne ölçüde geliştirirse geliştirsin, Türkiye ile mevcut güç dengesini kökten değiştirmesinin zor olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

ATİNA MİLYARLARI SİLAHA YATIRIYOR Yunanistan son dönemde Türkiye karşısındaki askeri kapasitesini artırmak amacıyla büyük savunma projelerine yöneldi. Rafale savaş uçakları, F-35 tedariki, yeni fırkateynler ve “Aşil Kalkanı” olarak adlandırılan savunma sistemi Atina'nın yatırım yaptığı başlıca projeler arasında yer alıyor. Rum yönetimi de Türkiye'ye karşı İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerle askeri ve savunma işbirliğini genişletmeye çalışıyor. Ancak Dionysiou'ya göre milyarlarca avroluk bu hamleler Türkiye karşısındaki stratejik tabloyu tersine çevirmeye yetmeyebilir.

#4
Foto - Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

RUMLARA FÜZE UYARISI: EN TEHLİKELİ HATA OLUR Rum yazar, Atina ve Lefkoşa'nın daha fazla füze ve silah edinmesinin Doğu Akdeniz'de otomatik olarak caydırıcılık ve barış sağlayacağı düşüncesine de karşı çıktı. Dionysiou, “Yunanistan ve Kıbrıs'ın yapabileceği en tehlikeli hata, Türkiye'yi endişelendirecek kadar füze edindiklerinde Doğu Akdeniz'de barışın sağlanacağına inanmaktır” değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin geliştirdiği veya envanterine aldığı her sisteme Yunanistan'ın başka bir silahla karşılık vermesinin iki ülkeyi sürekli bir silahlanma yarışına sürükleyebileceğine dikkat çekti.

#5
Foto - Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

“İSRAİL YARIN ANKARA İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTEBİLİR” Yazıda Atina'nın Türkiye karşısında İsrail, ABD ve Fransa gibi ülkelerle geliştirdiği ortaklıklara ilişkin de dikkat çekici bir uyarı yer aldı. Dionysiou, uluslararası ilişkilerde ittifakların değişebileceğine dikkat çekerek, “Hiçbir devletin ebedi dostu yoktur” ifadesini kullandı. Rum yazar, İsrail'in ileride Ankara ile ilişkilerini iyileştirebileceğini, Mısır'ın çıkarlarını yeniden tanımlayabileceğini ve ABD'nin bölgesel önceliklerini değiştirebileceğini belirtti. Bu nedenle Atina ve Rum yönetiminin Türkiye politikasını üçüncü ülkelerin Ankara ile yaşadığı anlaşmazlıklara bağlamasının sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti.

#6
Foto - Rumlar gerçeği sonunda itiraf etti! ‘Erdoğan’ı silahlanarak durduramazsınız’

“YUNANİSTAN VE KIBRIS İKİNCİ İSRAİL OLAMAZ” Dionysiou, Yunanistan'ın Türkiye karşısında İsrail modelini benimsemesi gerektiği yönündeki yaklaşımları da gerçekçi bulmadı. İsrail'in 2025'te savunmaya yaklaşık 48,3 milyar dolar, Yunanistan'ın ise yaklaşık 8,4 milyar dolar harcadığını aktaran yazar, iki ülkenin ekonomik ve askeri kapasitelerinin aynı model üzerinden değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Dionysiou, “Ne Yunanistan ne de Kıbrıs ikinci bir İsrail haline gelebilir ve daha da önemlisi bunu istememelidir” ifadelerini kullandı. “TÜRKİYE HER ZAMAN ORADA OLACAK” Rum yazarın Türkiye'nin bölgedeki konumuna ilişkin sözleri de dikkat çekti. Dionysiou, “Türkiye her zaman orada olacaktır. Her zaman Yunanistan'ın yanında ve Kıbrıs'ın karşısında olacaktır” diyerek Türkiye'nin ortadan kaldırılabilecek veya üçüncü ülkeler aracılığıyla etkisizleştirilebilecek geçici bir faktör olmadığını vurguladı. Atina ve Rum yönetimine sürekli çatışma ve silahlanma yerine ticaret, enerji, ulaştırma, turizm ve yatırım alanlarında Türkiye ile karşılıklı çıkarları artırma çağrısında bulundu.

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