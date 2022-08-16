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Medya
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RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

2022-08-16 09:51:26
RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Star TV'nin ahlaksız yayınlar yapan Netflix çakması dizisi tepki çekti.

#1
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Fragmanları günler öncesinden dönmeye başlayan dizi ilk bölümden tepkileri üzerine çekti.

#2
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

isede okuyan gençlerin hal, tavırları ve giyimleri velilerin dikkatinden kaçmadı ve RTÜK'e şikayetler yağdı.

#3
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Birçok izleyici tarafından Netflix'in ahlaksız çocuk istismarı yapan Elitte dizisinin uyarlaması olarak görünen dizi sosyal medyanın da diline düştü.

#4
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Star TV'nin yaz başında yayın hayatına soktuğu dizi Duy Beni geçtiğimiz hafta 6. bölümü ile ekrana geldi ve yine birçok sahnesi ve rezil sahneleri ile sosyal medyanın diline düştü.

#5
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Kanalların şu sıralar yarış haline girdiği rezil ve ahlaksız lise dizilerine Star TV bir yenisini daha kattı ve sadece zengin çocuklarının gittiği Gerçek Koleji'nde yaşanan zorbalığı konu eden dizisi Duy Beni'nin ekran macerasını başlattı.

#6
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Rezil dizide liseli gençlerin ahlaksız görüntüleri velileri kızdırdı. Liseli gençleri yansıtmayan görüntülere sahne olan dizi, velilerin tepkisi ile RTÜK’e şikayet edildi.

#7
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Dizideki karakterin, özellikle lise çağındaki çocukların okula yakışmayacak şekilde giyinmeleri, davranmaları ve zorbalıkları izleyenleri pes dedirtti.

#8
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Ders sahnelerinin neredeyse olmadığı dizide öğrencilerin sürekli entrika peşinde koşmaları da velilerin gözünden kaçmayan bir başka detay...

#9
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Part time'da yayınlanan ve özellikle 18 yaşından küçük öğrenciler tarafından izlenen, örnek alınan dizi ile ilgili RTÜK'e rekor şikayet yapıldı.

#10
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

Bu ve buna benzer okul dizilerinin Türk aile yapısı bozduğu gelen şikayetlerin başında.

#11
Foto - RTÜK göreve! Bu nasıl lise dizisi? Veliler isyan etti

İlerleyen bölümlerde diziye bir RTÜK ayarı gelinir mi bilinmez ama hem veliler hem de eğitimciler Duy Beni dizisinden, dizideki zorbalıktan son derece rahatsız...

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