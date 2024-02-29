Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, ülkede büyük bir şok yaşadı. Manchester United'dan ayrılarak transfer olduğu Al-Nassr'da rekorlar kırmaya devam eden Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor. 21. haftada oynanan Al-Shabab maçında kriz yaratan bir harekete imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ı adeta ayağa kaldırmıştı. O hareket sonrası ise 39 yaşındaki efsane, kariyerinin şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…