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Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

2024-02-29 10:51:01
Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, ülkede büyük bir şok yaşadı. Manchester United'dan ayrılarak transfer olduğu Al-Nassr'da rekorlar kırmaya devam eden Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor. 21. haftada oynanan Al-Shabab maçında kriz yaratan bir harekete imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ı adeta ayağa kaldırmıştı. O hareket sonrası ise 39 yaşındaki efsane, kariyerinin şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi dünya devlerinde forma giydikten sonra kariyerinde yeni bir sayfa açan Ronaldo, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

#2
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Bu sezon şu ana kadar 29 resmi maça çıkan Ronaldo, 28 gol ve 11 asistle oynuyor.

#3
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Al-Nassr ise 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.

#4
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al-Shabab'a karşı oynadığı maçta tepki çeken bir harekete imza atan Ronaldo, kariyerinin şokunu yaşıyor.

#5
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Rakip takım taraftarlarının Lionel Messi tezahüratlarına karşı sinirlenen Ronaldo, taraftarlara yönelik çirkin bir hareket de bulunmuştu.

#6
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Sabah'a göre; Ronaldo'nun yaptığı bu hareket dünyada kısa sürede gündem olurken sosyal medyada da herkes tarafından konuşulmuştu.

#7
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Yaşanan olay sonrasında 39 yaşındaki efsanenin ceza alması için harekete geçen Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Ronaldo'yu disipline sevk etti.

#8
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Portekizli yıldızın cezalandırılması için yapılan çağrı sonucunda Ronaldo, kariyerinin şokunu yaşadı.

#9
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Suudi Ligi Etik ve Disiplin Kurulu, Al Shabab taraftarlarına müstehcen bir hareket yapan Cristiano Ronaldo'ya 1 maçtan men ve 40 bin Dolar para cezası verdi.

#10
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız." ifadelerini kullanmıştı.

#11
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Cristiano Ronaldo, daha önce de kendisine yapılan Lionel Messi tezahüratlarına sinirlenmiş ve tepki göstermişti.

#12
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

39 yaşındaki futbolcu, tribünlere dönüp sinirli bir şekilde "Burada olan benim, Messi değil" diye bağırmıştı.

#13
Foto - Ronaldo'dan beklenmedik çıkış: İşte bu Arabistan'da sıkıntı oldu: Yıldız da olsan edepsiz olmayacaksın!

Ronaldo'nun bu siniri maç sonunda da geçmemiş, soyunma odasına giderken önüne atılan rakip takım formasını alarak kasıklarına sürüp tribüne fırlatmıştı.

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