ROKETSAN ürünleri Brezilya'daki fuara damga vurdu

Roketsan'ın LAAD fuarında sergileyeceği ürünler, SİHA'larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan mini akıllı mühimmatlar MAM-L, MAM-C ve MAM-T, bölge ülkelerinin savunmasını güçlendirecek Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi LUMTAS, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak üzere geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, yüksek hassasiyetli TEBER Güdüm Kiti, üstün teknolojileriyle rakiplerine meydan okuyan HİSAR hava savunma füzeleri, hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR ve yeni geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi olarak sıralanıyor.