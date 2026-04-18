Rojin Kabaiş’in babasından Akın Gürlek yorumu: Burada olsa elini öpecektim
Van’da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra sahilde ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı’nın dosyaya ilişkin açıklamalarını umutla karşıladı. “Gülistan Doku’nun failleri bulundu diye haberleri görünce sevinçten ağladım. ‘Onunki çözüldüyse, Allah’ın izniyle Rojin’inki de çözülecek’ dedim. İkisi de öğretmen olacaktı, ailelerimiz de zor durumda. Kim yaptıysa cezasını çeksin. Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum, burada olsaydı elini öperdim” ifadelerini kullandı.