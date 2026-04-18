  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşi tamamlamadan ortadan kayboldu: İddia ortalığı karıştırdı... Milyonluk vurgun Sakarya'da mide bulandıran görüntüler! Skandal ortaya çıktı! Özcan Deniz'e ödenen ücret dudak uçuklattı! 3 gün 3 gece sürdü! Kapıyı çaldı, kadını sebepsizce katletti: Katil zanlısı ise üniversite öğrencisi çıktı
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Medical Point Gaziantep Hastanesi alerji ile immünoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Songül Tat erken tanı uyarısı yaptı.

#1
Foto - İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Medical Point Gaziantep Hastanesi alerji ile immünoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, immün yetmezliklerin özellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlarla kendini gösterebildiğini belirterek, bu durumun erken dönemde dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, "İmmün yetmezlikler; doğuştan kaynaklanan primer immün yetmezlikler ve sonradan gelişen sekonder immün yetmezlikler olarak iki ana grupta incelenmektedir. Sekonder immün yetmezliklerin en sık nedenleri arasında yetersiz beslenme, HIV enfeksiyonu, kanserler, kemoterapi uygulamaları ve immünsüpresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ilaç kullanımı yer almaktadır. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı koruyucu işlevini yeterince yapmaması ile karakterize olan immün yetmezlikler, erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımları ile kontrol altına alınabilen önemli hastalık grupları arasında yer almaktadır" dedi.

#3
Foto - İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Klinik pratikte aşağıdaki tespitlerin varlığı, immün yetmezlik açısından ileri değerlendirme gerektirebilir sık ve tekrarlayan sinüzit, zatüre ve kulak iltihabı atakları. Enfeksiyonların beklenenden uzun sürmesi ve tedaviye dirençli seyretmesi.Enfeksiyonlar nedeniyle hastaneye yatış ihtiyacı veya ağızdan antibiyotik tedavisine yetersiz yanıt alınması. Sık antibiyotik kullanım ihtiyacı. Uzamış ishal ve özellikle çocukluk çağında büyüme-gelişme geriliği.

#4
Foto - İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Eklem ağrıları ve inflamatuvar eklem hastalıkları" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, immün yetmezlik hastalıklarında erken teşhis ve bireyselleştirilmiş tedavi planlarının hastalık kontrolünde belirleyici olduğunu ifade ederek, sık enfeksiyon geçiren bireylerin gecikmeden bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizdi.

#6
Foto - İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı...

Dr. Tat, "İmmün yetmezliği olan bireylerde tanı konulup uygun tedavi başlanmadığı takdirde, tekrarlayan enfeksiyonlar ve organ hasarına bağlı geri dönüşümsüz komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu nedenle hastaların, alerji ve immünoloji uzmanları tarafından düzenli olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! "Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk"
Gündem

Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk”

Kapalı kapılar ardında ifade veren müşteki Öznur Ç., kirli ilişkiler ağını bir bir ifşa etti. Mağdur kadın, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Öz..
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gündem

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın
Gündem

C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı payla..
Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı
Gündem

Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı

Mihalgazi Belediye Başkanı AK Partili Zeynep Güneş Akgün'e "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23