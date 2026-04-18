  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşi tamamlamadan ortadan kayboldu: İddia ortalığı karıştırdı... Milyonluk vurgun Sakarya'da mide bulandıran görüntüler! Skandal ortaya çıktı! Özcan Deniz'e ödenen ücret dudak uçuklattı! 3 gün 3 gece sürdü! Kapıyı çaldı, kadını sebepsizce katletti: Katil zanlısı ise üniversite öğrencisi çıktı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu da tutuklandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu da tutuklandı!

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar da hapsi boyladı.

#1
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin dava görülmeye devam ediliyor.

#2
Davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, ‘Kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

#3
Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı.

#4
Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu.

#5
Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

#6
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#7
İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23