Bu hastalığı olanlar dikkat: Malulen emekli olmanın şartları belli oldu!
Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emeklilik kapsamına giren hastalıkları düzenleyen listeyi yeniden güncelledi. Peki hangi hastalıklara malulen emeklilik fırsatı verildi?
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YÜZDE 60’INI KAYBEDENLERİ KAPSIYOR Sağlık problemleri nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayan sigortalılar, söz konusu hastalıklardan birine sahip olmaları halinde malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor.
10 YIL SİGORTALILIK VE 1800 GÜN PRİM ŞARTI ARANIYOR SGK mevzuatına göre malulen emekli olabilmek için sigortalıların en az 10 yıllık çalışma süresini doldurması ve toplamda 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.
İŞTE ERKEN EMEKLİLİĞ KAPSAYAN HASTALIKLAR! SGK tarafından belirlenen ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şu şekilde sıralanıyor:
KANSER
EPİLEPSİ
PARKİNSON HASTALIĞI
BEYİN TÜMÖRÜ
BEHÇET HASTALIĞI
ORGAN NAKLİ
AIDS
TÜBERKÜLOZ
SİROZ
ZEKA GERİLİĞİ
ŞİZOFRENİ
BİPOLAR BOZUKLUK
FELÇ VE UZUV KAYIPLARI
DEMANS
GÖRME KAYBI
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23