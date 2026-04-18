Bu hastalığı olanlar dikkat: Malulen emekli olmanın şartları belli oldu!
Bu hastalığı olanlar dikkat: Malulen emekli olmanın şartları belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emeklilik kapsamına giren hastalıkları düzenleyen listeyi yeniden güncelledi. Peki hangi hastalıklara malulen emeklilik fırsatı verildi?

ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YÜZDE 60’INI KAYBEDENLERİ KAPSIYOR Sağlık problemleri nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayan sigortalılar, söz konusu hastalıklardan birine sahip olmaları halinde malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor.

10 YIL SİGORTALILIK VE 1800 GÜN PRİM ŞARTI ARANIYOR SGK mevzuatına göre malulen emekli olabilmek için sigortalıların en az 10 yıllık çalışma süresini doldurması ve toplamda 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

İŞTE ERKEN EMEKLİLİĞ KAPSAYAN HASTALIKLAR! SGK tarafından belirlenen ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şu şekilde sıralanıyor:

KANSER

EPİLEPSİ

PARKİNSON HASTALIĞI

BEYİN TÜMÖRÜ

BEHÇET HASTALIĞI

ORGAN NAKLİ

AIDS

TÜBERKÜLOZ

SİROZ

ZEKA GERİLİĞİ

ŞİZOFRENİ

BİPOLAR BOZUKLUK

FELÇ VE UZUV KAYIPLARI

DEMANS

GÖRME KAYBI/ derleyen: haber7

Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! "Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk"
Gündem

Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk”

Kapalı kapılar ardında ifade veren müşteki Öznur Ç., kirli ilişkiler ağını bir bir ifşa etti. Mağdur kadın, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Öz..
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gündem

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın
Gündem

C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı payla..
Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı
Gündem

Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı

Mihalgazi Belediye Başkanı AK Partili Zeynep Güneş Akgün'e "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında i..
