Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi
Türkiye'nin dijital dünyadaki bağımsızlık simgesi olan milli yazılım KOVAN, uluslararası arenaya ilk adımını attı. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'En kritik verilerimizi milli mühendislikle kodluyoruz’ diyerek stratejik önemine dikkat çektiği Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi KOVAN, kardeş ülke Azerbaycan’da devreye alındı. Yabancı menşeli ERP yazılımlarına olan bağımlılığı bitiren bu hamle, yazılım ihracatında yeni bir dönemin kapısını araladı.