  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşi tamamlamadan ortadan kayboldu: İddia ortalığı karıştırdı... Milyonluk vurgun Sakarya'da mide bulandıran görüntüler! Skandal ortaya çıktı! Özcan Deniz'e ödenen ücret dudak uçuklattı! 3 gün 3 gece sürdü! Kapıyı çaldı, kadını sebepsizce katletti: Katil zanlısı ise üniversite öğrencisi çıktı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

Türkiye'nin dijital dünyadaki bağımsızlık simgesi olan milli yazılım KOVAN, uluslararası arenaya ilk adımını attı. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'En kritik verilerimizi milli mühendislikle kodluyoruz’ diyerek stratejik önemine dikkat çektiği Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi KOVAN, kardeş ülke Azerbaycan’da devreye alındı. Yabancı menşeli ERP yazılımlarına olan bağımlılığı bitiren bu hamle, yazılım ihracatında yeni bir dönemin kapısını araladı.

2
#1
Foto - Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

Milli Teknoloji Hamlesi’nin yazılım cephesinde tarihi bir başarıya imza atıldı. HAVELSAN’ın çeyrek asırlık tecrübesiyle geliştirdiği KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nda kullanılmaya başlanarak ilk ihracat başarısını yakaladı. Yurt dışı lisans bağımlılığını ortadan kaldıran ve kritik verilerin yerli sistemler üzerinde güvenle saklanmasını sağlayan KOVAN, Türkiye’deki kamu ve askeri kurumların ardından artık sınır ötesinde de ‘dijital koruma’ kalkanı oluşturuyor.

#2
Foto - Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

HAVELSAN tarafından geliştirilen KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi, Azerbaycan Savunma Bakanlığında devreye alındı - KOVAN, özgün platform yapısı sayesinde yurt dışı lisans bağımlılığını ortadan kaldırırken, kamunun, askeri kurumların ve özel sektörün iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında yürütülmesini sağlıyor Yurt dışından tedarik edilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına alternatif olarak geliştirilen KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi, ilk ihracat başarısına ulaştı. HAVELSAN tarafından Türkiye'nin kritik kuruluşlarındaki kurumsal bilgi sistemleri ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle geliştirilen KOVAN ürün ailesinde önemli bir eşik daha aşıldı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, BOTAŞ, Yüksek Seçim Kurulu, HAVELSAN ve Teknopark İstanbul'un ardından ürünün askeri kabuğu olan Personel Yönetim Bilgi Sistemi, Azerbaycan Savunma Bakanlığında devreye alındı. HAVELSAN'ın kurumsal kaynak planlama alanındaki çeyrek asrı aşkın tecrübesinin eseri olan KOVAN, açık kaynak teknolojilerle güçlendirilmiş özgün altyapısı ve kapsamlı ürün portföyü ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin yazılım alanındaki en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Türkiye’deki dijital dönüşüm çabaları kapsamında, yabancı menşeli kurumsal kaynak yönetimi (ERP) yazılımlarına bağımlılığı azaltmak amacıyla üretilen KOVAN, veri güvenliğinin kritik olduğu savunma ve kamu sektörleri için stratejik bir avantaj sağlıyor.

#4
Foto - Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

Milli kurumsal kaynak yönetimi sistemi KOVAN, ağırlıklı olarak yurt dışından tedarik edilen kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına alternatif olarak konumlandırıldı. KOVAN, özgün platform yapısı sayesinde yurt dışı lisans bağımlılığını ortadan kaldırırken, kamunun, askeri kurumların ve özel sektörün iş süreçlerinin bütünleşik bir sistem altında yürütülmesini sağlıyor. Uluslararası standartlar ve güncel teknolojiler gözetilerek geliştirilen KOVAN ile kritik verilerinin yerli sistemler üstünde saklanması temin ediyor. Bir kurumun ihtiyaç duyabileceği tüm iş süreçlerini kapsayan modüllere sahip olan KOVAN, insan kaynakları yönetimi, finans ve muhasebe, lojistik ve tedarik, varlık yönetimi gibi bir dizi iş ve işlemin güvenle yürütülmesine olanak sağlıyor.

#5
Foto - Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

Büyük veri analitiğine uygun bir mimari sunan KOVAN, hem kurumun kendi sunucularında hem de bulut ortamında çalışabiliyor ve modern arayüzlerle kullanım kolaylığı sunuyor. Savunma sanayi standartlarında geliştirildiği için yüksek siber güvenlik protokollerine sahip olan KOVAN, verileri güvenli tutuyor.

#6
Foto - Başkan Erdoğan büyük önem veriyor: Milli yazılım Kovan’da beklenen haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milli yazılımın önemine işaret etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin en kritik verilerini HAVELSAN gibi milli ve güvenilir kurumların yazılımlarıyla kodladıklarını vurgulayarak, "Kurumlarımızın altyapılarını HAVELSAN'ın milli mühendislik ürünü KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi ile koruyor ve güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet tanrıverdi

Azerbaycan'a gittiysen israilin eline geçmiştir.

Olcay MUTLUER

Havelsandan önce erp yazan bir sürü firma var
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23