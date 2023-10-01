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Türkiye
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Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

2023-10-01 13:11:33
Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Tunceli’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı.

#1
Foto - Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Her yağmurda benzeri manzaraları yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

#2
Foto - Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün uyarısı yapılan sağanak yağış Tunceli’de etkili oldu. Yağış nedeniyle başta Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkii ile Mameki Köprüsü'nde rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, her yağmurda aynı manzaraları yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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Foto - Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Atatürk Mahallesi’nde bulunan işletmesini su basan Celal Aslan, karayollarındaki rögarları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren Aslan, “Her sene aynı manzarayı yaşıyoruz. Belediyeyi arıyorum karayollarına yönlendiriyor. Onları arıyorum belediyeye yönlendiriyorlar. Daha ilk yağmurda bu rezilliği yaşadık. Dükkanın içi su doldu, rögarlar taştı. Müşteri kalmadı” dedi.

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