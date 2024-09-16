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Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

2024-09-16 20:30:30
Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

Rize Çamlıhemşin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 68 yaşındaki Emrullah Tüylüoğlu aracıyla uçuruma düşerek öldü.

#1
Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Emrullah Tüylüoğlu (68), hayatını kaybetti.

#2
Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollaveyis köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine seyreden Emrullah Tüylüoğlu idaresindeki 53 ACR 276 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

#3
Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

Kamyonet, ağaçlara takılarak durdu. Bugün sabah saatlerinde yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Emrullah Tüylüoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla uçurumdan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

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Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

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Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

#8
Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

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Foto - Rize'nin zorlu yollarında kahreden ölüm

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