Rize-Artvin Havalimanı'ndaki değişim uydu fotoğrafına yansıdı

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Enes Sarıçiçek, "Ayda en az bir kere İstanbul’a gidip gelen insanlarız. Bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Hemen yanımızda olması mesafeleri kısaltacak. Turizm açısından memleketimize katkısı olacak. İlk uçuşları heyecanla bekliyoruz. Keşke bizi de alsalar, bu heyecana ortak olsak” diye konuştu.