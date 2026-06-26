TOGG müjdeyi duyurdu: 3 yeni model geliyor!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı.
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı.
İlk olarak T10X modeli ile seri üretim yapan markanın ikinci modeli ise T10F oldu. 2025’te çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisini siparişe açtı. Togg, CAIT ile imzaladığı stratejik işbirliği neticesinde ise 2027 yılında 3 yeni modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, 8. Yılını geride bıraktı. Piyasaya çıktığı günden bu yana 105 bini aşkın kullanıcıya ulaşan markanın ilk modeli olan T10X, 29 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende üretim bandından indi.
T10F 2025’TE SATIŞA SUNULDU Togg, doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" adıyla ilk kez CES 2024'te paylaştı. Mühendislik testleri 2024'ün ağustos ayında başlayan fastback model T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.
Togg'un Münih'teki IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci modeli T10F, 15 Eylül 2025'te Türkiye'de, 29 Eylül 2025'te Almanya'da satışa sunuldu. Yeni modelle birlikte T10X de Almanya'da kullanıcılarla buluşarak Avrupa'ya açıldı.
T10X ve T10F, bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alırken, Togg, Microsoft Türkiye işbirliğiyle geliştirdiği yapay zeka platformu Can.ai'yi de aynı fuarda tanıttı.
4MORE SERİSİ 2025’TE ŞİPARİŞE AÇILDI Togg, çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisini (T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More) 7 Ekim 2025'te dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açtı.
Marka, Aralık 2025'te Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ ile temsilci bayilik sistemini pilot olarak devreye aldı. Togg, bugün 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla 81 ilde kullanıcılara hizmet veriyor.
3 YENİ MODEL GELİYOR Togg, dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL'nin iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek üzere stratejik işbirliğine imza attı. CAIT'nin Bedrock şasi teknolojisiyle geliştirilecek üç modelin 2027'nin ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.
Marka ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçlarında 9 basamak birden yükselerek 28'inciliğe yerleşti.
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