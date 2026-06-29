ABD-İran savaşın eşiğinden döndü! Masaya oturacakları yer ve tarih açıklandı

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini duyurarak, bu saldırıya misilleme olarak İran'daki 10 askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir kez daha ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Tahran cephesinden ABD'ye misilleme gecikmemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef alan saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin füze ve İHA ile hedef alındığı kaydedilmişti. Washington yönetiminin ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin ihlal edilmesi, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine aykırıdır ve tüm diplomatik süreçlerin tamamen durdurulmasıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulunulmuştu. ABD ve İran, yeniden saldırıları durdurma kararı aldı. İki ülke delegasyonları, yarım kalan barış görüşmelerini canlandırmak üzere Salı günü Katar'da masaya oturacak.