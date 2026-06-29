Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibalya Kampı’nda düzenlenen toplu düğün töreninde 150 Filistinli çift evlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibalya Kampı’nda düzenlenen toplu düğün töreninde 150 Filistinli çift evlendi.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibalya Kampı, bu kez savaşın acılarıyla değil, toplu düğün töreniyle gündeme geldi.
Bir hayır kurumunun organizasyonuyla düzenlenen törende 150 Filistinli çift dünya evine girdi.
Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler için Cibalya Kampı’nda toplu düğün töreni düzenlendi.
Törene katılan çiftler, aileleri ve yakınlarının eşliğinde büyük sevinç yaşadı.
Evlenen Gazzelli gençler, şarkılar ve danslar eşliğinde düğün salonuna doğru ilerledi.
Yıkımın ve belirsizliğin sürdüğü bölgede düzenlenen tören, katılımcılara kısa süreli de olsa moral oldu.
Toplu düğün, Gazze’de yaşanan ağır koşullara rağmen hayatın devam ettiğini gösteren anlamlı bir görüntü oluşturdu.
Genç çiftlerin mutluluğu, enkazların gölgesinde umut ve dayanışma mesajı verdi.
Törende evlenen 150 çift, zorlu şartlara rağmen yeni hayatlarına birlikte adım attı.
Cibalya Kampı’ndaki toplu düğün, Gazze halkının acılar karşısında ayakta kalma iradesinin sembollerinden biri olarak değerlendirildi.
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