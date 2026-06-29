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Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

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AA Giriş Tarihi:

Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibalya Kampı’nda düzenlenen toplu düğün töreninde 150 Filistinli çift evlendi.

#1
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibalya Kampı, bu kez savaşın acılarıyla değil, toplu düğün töreniyle gündeme geldi.

#2
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Bir hayır kurumunun organizasyonuyla düzenlenen törende 150 Filistinli çift dünya evine girdi.

#3
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler için Cibalya Kampı’nda toplu düğün töreni düzenlendi.

#4
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Törene katılan çiftler, aileleri ve yakınlarının eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

#5
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Evlenen Gazzelli gençler, şarkılar ve danslar eşliğinde düğün salonuna doğru ilerledi.

#6
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Yıkımın ve belirsizliğin sürdüğü bölgede düzenlenen tören, katılımcılara kısa süreli de olsa moral oldu.

#7
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Toplu düğün, Gazze’de yaşanan ağır koşullara rağmen hayatın devam ettiğini gösteren anlamlı bir görüntü oluşturdu.

#8
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Genç çiftlerin mutluluğu, enkazların gölgesinde umut ve dayanışma mesajı verdi.

#9
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Törende evlenen 150 çift, zorlu şartlara rağmen yeni hayatlarına birlikte adım attı.

#10
Foto - Enkazların içinde umut yeşeriyor! 150 çift dünya evine girdi

Cibalya Kampı’ndaki toplu düğün, Gazze halkının acılar karşısında ayakta kalma iradesinin sembollerinden biri olarak değerlendirildi.

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