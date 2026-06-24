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İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

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AA Giriş Tarihi:

İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

İHA'lar savaş tekniklerini bozmaya devam ediyor. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri İHA saldırıları nedeniyle akaryakıtta kısıtlamaya gidiyor.

#1
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Rusya’nın Kursk ve Bryansk bölgelerinde artan talep, tedarik sorunları ve insansız hava aracı saldırısı tehdidi nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

#2
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Yetkililer, benzin istasyonlarında yalnızca araç depolarına dolum yapılacağını, bidon ve benzeri kaplara satışın yasaklandığını açıkladı.

#3
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Rusya’da akaryakıt piyasasındaki baskı büyüyor.

#4
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Ukrayna’nın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları ve sınır bölgelerinde yaşanan tedarik güçlükleri nedeniyle Kursk ve Bryansk bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

#5
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Bölgesel yetkililer, kararın yapay kıtlık oluşmasını önlemek ve fiyat artışlarını kontrol altında tutmak amacıyla alındığını bildirdi.

#6
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgede akaryakıt talebinin belirgin şekilde arttığını kaydetti.

#7
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Bölgesel operasyon merkezinin kararı doğrultusunda, benzin istasyonlarında yalnızca araçların yakıt depolarına dolum yapılacağını belirten Hinşteyn, bölgedeki akaryakıt stoklarının yeterli olduğunu vurguladı.

#8
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Hinşteyn, fiyat artışlarının daha sıkı denetlenmesi için savcılığın çalışma başlattığını ifade etti.

#9
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Bryansk Vali Vekili Yegor Kovalçuk da yaptığı yazılı açıklamada, bazı akaryakıt istasyonu zincirlerinde benzin fiyatlarının sınırlı ölçüde yükseldiğini ve yerel istasyonlara ilişkin vatandaşlardan şikayetler geldiğini aktardı.

#10
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Yapay kıtlık oluşmasını önlemek amacıyla araç depoları dışındaki kaplara akaryakıt satışının yasaklandığını bildiren Kovalçuk, insansız hava aracı saldırısı tehdidi nedeniyle sınır bölgelerine yakıt sevkiyatında bazı güçlükler yaşandığını belirtti.

#11
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Kovalçuk, tedarikçilerle doğrudan temas halinde bulunduklarını ve bölgedeki durumun kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

#12
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

#13
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirildi.

#14
Foto - İHA'lar bellerini büktü! Akaryakıt satışına kısıtlama getirdiler

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

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