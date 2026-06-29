Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı
Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski’nin yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü.
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Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski’nin yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü.
Barcelona’da sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Robert Lewandowski için sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa ve dünya futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen Polonyalı yıldızın geleceğine ilişkin kararını verdiği öne sürüldü.
Adı bir süredir farklı liglerden takımlarla ve Süper Lig devleriyle de anılan Lewandowski’nin yeni adresinin ABD olacağı belirtildi.
Fabrizio Romano’nun haberine göre Robert Lewandowski, kariyerine MLS’te devam etmeye hazırlanıyor.
Polonyalı forvetin Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı.
Lewandowski’nin yaklaşık iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği belirtildi. Bu ziyaretin ardından tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığı ve anlaşmanın tamamlandığı kaydedildi.
Deneyimli golcünün önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için resmi imza atmasının beklendiği ifade edildi. Transferin resmiyet kazanması halinde Lewandowski, Avrupa kariyerinin ardından MLS’te yeni bir döneme başlayacak.
Barcelona ile sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle geleceği merak edilen Lewandowski, kararını ABD’den yana kullanmış görünüyor.
Polonyalı yıldızın Chicago Fire’a transferi, MLS’in son yıllarda dünya futbolunun önemli isimlerini kadrosuna katma hamlelerinin yeni halkası olacak.
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