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Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski’nin yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü.

#1
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Barcelona’da sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Robert Lewandowski için sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa ve dünya futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen Polonyalı yıldızın geleceğine ilişkin kararını verdiği öne sürüldü.

#2
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Adı bir süredir farklı liglerden takımlarla ve Süper Lig devleriyle de anılan Lewandowski’nin yeni adresinin ABD olacağı belirtildi.

#3
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Fabrizio Romano’nun haberine göre Robert Lewandowski, kariyerine MLS’te devam etmeye hazırlanıyor.

#4
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Polonyalı forvetin Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı.

#5
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Lewandowski’nin yaklaşık iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği belirtildi. Bu ziyaretin ardından tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığı ve anlaşmanın tamamlandığı kaydedildi.

#6
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Deneyimli golcünün önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için resmi imza atmasının beklendiği ifade edildi. Transferin resmiyet kazanması halinde Lewandowski, Avrupa kariyerinin ardından MLS’te yeni bir döneme başlayacak.

#7
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Barcelona ile sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle geleceği merak edilen Lewandowski, kararını ABD’den yana kullanmış görünüyor.

#8
Foto - Süper Lig devi peşindeydi! Robert Lewandowski'nin yeni takımı açıklandı

Polonyalı yıldızın Chicago Fire’a transferi, MLS’in son yıllarda dünya futbolunun önemli isimlerini kadrosuna katma hamlelerinin yeni halkası olacak.

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