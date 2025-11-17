Rezil dosya ortaya çıktı, Trump Marmara çırası gibi tutuştu! Engellemek için yırtınıyor

Cumhuriyetçilere seslenen Massie, "Trump, size destek vererek şu anda kırmızı bölgelerde sizi koruyabilir ancak 2030 yılında o başkan olmayacak ve bu dosyaları yayımlamak için oy kullanmazsanız pedofilleri korumak için oy kullanmış olacaksınız. O zaman başkan sizi koruyamayacak. Bu oylamanın kaydı, Trump'ın başkanlığından daha kalıcı olacak." diye konuştu. NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ro Khanna da Epstein dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Khanna, "Mesele Donald Trump ile ilgili değil. Trump'ın olaya ne kadar dahil olduğunu bile bilmiyorum." diye konuştu.