Rezil dosya ortaya çıktı, Trump Marmara çırası gibi tutuştu! Engellemek için yırtınıyor
ABD Başkanı Trump’ın, Jeffrey Epstein dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatı, “belgelerin açıklanmasını durdurma girişimi” iddialarını yeniden alevlendirdi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, devam eden Epstein soruşturmaları nedeniyle belgelerin kamuoyuna açıklanamayacağına dikkat çekerek bu yeni adımı “sis perdesi” olarak nitelendirdi.