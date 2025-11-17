  • İSTANBUL
Rezil dosya ortaya çıktı, Trump Marmara çırası gibi tutuştu! Engellemek için yırtınıyor

Haber Merkezi
Rezil dosya ortaya çıktı, Trump Marmara çırası gibi tutuştu! Engellemek için yırtınıyor

ABD Başkanı Trump’ın, Jeffrey Epstein dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatı, “belgelerin açıklanmasını durdurma girişimi” iddialarını yeniden alevlendirdi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, devam eden Epstein soruşturmaları nedeniyle belgelerin kamuoyuna açıklanamayacağına dikkat çekerek bu yeni adımı “sis perdesi” olarak nitelendirdi.

1
ABC News'ün "This Week" programına konuk olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Trump'ın Epstein dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Massie, Epstein dosyasıyla ilgili devam eden soruşturmalardaki belgelerin açıklanamayacağına dikkati çekerek, Trump'ın bunların kamuoyuna açıklanmasını engellemek amacıyla yeni soruşturmalar başlattığını öne sürdü.

Trump'ın Epstein dosyasıyla alakalı belgelerin tümünün açıklanması yönündeki çağrılara tepki olarak yaptığı çeşitli değerlendirmeleri hatırlatan Massie, "Başkan, bunun bir aldatmaca olduğunu söylüyordu. Eğer bu bir aldatmaca ise aldatmacayı soruşturmaya karar verdi." ifadelerini kullandı. Massie, Trump'ın Epstein dosyasıyla bağlantılı bazı Demokrat isimler hakkında inceleme başlatılması talimatını "Epstein dosyalarının açıklanmasını engellemek için son çare" olarak atılmış bir adım ve "büyük bir sis perdesi" olarak nitelendirdi.

Epstein dosyasının neler içerebileceğini ve Trump'ın dosyaların içeriğinden neden çekindiği sorusunu yanıtlayan Massie, Trump'ın suçlu olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bence o, bir grup zengin ve güçlü arkadaşını, milyarderleri, kampanyasına bağış yapanları, sosyal çevresindeki arkadaşlarını korumaya çalışıyor." dedi. Massie, Temsilciler Meclisinde bu hafta yapılması beklenen oylamada 100'ü aşkın Cumhuriyetçi vekilin Epstein dosyalarının yayımlanması lehine oy verebileceğini dile getirerek, kararsız Cumhuriyetçileri pozisyonlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Cumhuriyetçilere seslenen Massie, "Trump, size destek vererek şu anda kırmızı bölgelerde sizi koruyabilir ancak 2030 yılında o başkan olmayacak ve bu dosyaları yayımlamak için oy kullanmazsanız pedofilleri korumak için oy kullanmış olacaksınız. O zaman başkan sizi koruyamayacak. Bu oylamanın kaydı, Trump'ın başkanlığından daha kalıcı olacak." diye konuştu. NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ro Khanna da Epstein dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Khanna, "Mesele Donald Trump ile ilgili değil. Trump'ın olaya ne kadar dahil olduğunu bile bilmiyorum." diye konuştu.

Dosyadan sorumlu tutulması gereken başka birçok kişinin bulunduğuna dikkati çeken Khanna, "İstediğimiz şey, kurtulanlar için adalet." dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Fox News'e yaptığı açıklamada Epstein dosyalarına ilişkin oylamanın, Trump'ın dosyalarla bağlantısının bulunduğuna dair iddiaları ortadan kaldıracağını savundu. Dosyalarda aklanacak bir şeyin olmadığını kaydeden Johnson, "Bunu, Başkan Trump'ın bununla bir ilgisi olduğu teorisini ortaya atarak onu hedef almak için yapıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilgili tüm belgelerin paylaşılması için oy kullanması gerektiğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BUNU SANTAJCI KUMPASCI SIYONIST SEYTANLARIN SOYKIRIMCI AMACLARI ICIN KULLANDIGINI DA UNUTMAMAK SART! CI

