Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! “Drone ve İHA” detayı tam bomba

Eşi Seçilay Ocakçı’yla birlikte yönettikleri Ocakçı Holding Sedat Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederken şunları demişti: "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu." Ancak Ocakçı'nın mağdurların paralarını ödeyeceklerine dair yaptığı paylaşımın ardından ortadan kaybolması dikkat çekti. Mali polisin de coin yatırımları ve kaçma iddiası ile ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, Sedat Ocakçı yüzünden mağdur olan binlerce yatırımcının kredi çektiği ve bu yüzden birçok kişinin uçurumun kenarında olduğu iddia edildi. Ocakçı için yurtdışına çıkış yasağı konuldu.