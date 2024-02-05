  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin inşa ettiği Cibuti'nin ilk barajı açıldı!

Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar

SAHA EXPO 2024 devleri bir araya getirecek! Türkiye’nin üretim gücü bir kez daha ortaya çıkacak!

Uygun fiyatlı amiral gemisi! Xiaomi! Beklenmedik değişiklik fişek gibi patladı: Civi 4 özellikleri nasıl olacak?

Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! “Drone ve İHA” detayı tam bomba

Hapisteki Selahattin Demirtaş’tan bomba haber az önce geldi! Herkes şokta

Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Ünlü Türk markası Texworld Paris'e 97 Türk şirketi ile çıkarma yaptı! Türk tekstil devinden Türkiye kararı

Bu kez de yatmadan önce bir bardak için! Ne horlama kalacak ne de burun tıkanıklığı: Gerçek ortaya çıktı

İstanbul’u destekleyen barajlar havadan görüntülendi: Büyük değişim
Gündem
8
Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

2024-02-05 17:48:21
Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! “Drone ve İHA” detayı tam bomba

Bir türlü akıllanmıyoruz! Yer İzmir ve 2,5 milyar liralık ponzi vurgunu! İzmir’in Çiğli ilçesinde yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ortadan kayboldu. Soğuk cüzdan aracılığıyla aylık yüzde 10-30 arası faiz getirisi ile binlerce kişiden para toplayan Ocakcı’ya mağdurlar 1 haftadır ulaşamıyor! Seçil Erzan vakası da akıllandırmadı. İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’yla ilgili şok iddialar gündeme geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yüksek kar vaadiyle insanlar para toplayan Ocakçı'nın yaklaşık 2 milyar lira ile ortadan kaybolduğu iddia edildi.

#1
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

İçlerinde Fatih Terim ve ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiden para toplayan ve şikayetler üzerine tutuklanan Seçil Erzan olayının daha geniş çaplısı İzmir'de yaşandı. Sedat Ocakçı'nın sahibi olduğu Ocakçı Holding'e ait 2 milyar 500 milyon liralık soğuk cüzdanla kaçan siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın peşine yüzlerce polis düştü. Öte yandan mağdurlara sosyal medyadan borcunu ödeyeceği vaadinde bulunan Sedat Ocakçı'nın, son mesajının ardından ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Holdingin bulunduğu Çiğli'deki binanın da iki aylık kira ve elektrik su borcunun ödenmemesinden dolayı boşaltıldığı ve levhalarının da indirildiği görüldü.

#2
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

Eşi Seçilay Ocakçı’yla birlikte yönettikleri Ocakçı Holding Sedat Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederken şunları demişti: "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu." Ancak Ocakçı'nın mağdurların paralarını ödeyeceklerine dair yaptığı paylaşımın ardından ortadan kaybolması dikkat çekti. Mali polisin de coin yatırımları ve kaçma iddiası ile ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, Sedat Ocakçı yüzünden mağdur olan binlerce yatırımcının kredi çektiği ve bu yüzden birçok kişinin uçurumun kenarında olduğu iddia edildi. Ocakçı için yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 

#3
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

Sedat Ocakçı'nın memleketi Yozgat'a drone ve İHA fabrikası kuracağını söyleyerek, yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisi vaadiyle çok satıda vatandaştan 2.5 milyar lira topladığı belirtiliyor.  Sedat Ocakçı'ya drona ve İHA fabrikası kuracağı için yatırım teşvik belgesi de verildi. Drone fabrikası için temel atma töreni dahi yapıldı.

#4
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

Çiğli'de Sedat Ocakçı'ya güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle her yaştan parasını teslim edenler bulunuyor. Öğrenciden emekliye, evini arabasını satıp kredi çekerek sisteme giren birçok vatandaş mağdur. Çiğli başta olmak üzere Sedat Ocakçı'nın mağdurları parasını geri almayı bekliyor.

#5
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

#6
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

#7
Foto - Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! "Drone ve İHA" detayı tam bomba

O iddia gündeme bomba gibi düştü! O bakan görevinden affını isteyecek

O iddia gündeme bomba gibi düştü! O bakan görevinden affını isteyecek
Başıboş köpekler bitmeden şimdi de bu başladı! Köpeği paramparça etti
Yerel

Başıboş köpekler bitmeden şimdi de bu başladı! Köpeği paramparça etti

Vatandaşların canını tehlikeye atan başıboş köpek sorunu henüz çözülememişken şimdi de başıboş kurt sorunu başladı!.. Muş'ta şehir merkezine..
Cem Küçük’ten olay Hafize Gaye Erkan iddiası! Mehmet Şimşek Erdoğan'a ne dedi? Yer yerinden oynayacak

Cem Küçük’ten olay Hafize Gaye Erkan iddiası! Mehmet Şimşek Erdoğan'a ne dedi? Yer yerinden oynayacak

Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin
Gündem

Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merkezi yönetimle yerel yönetimlerin işbirliği yapması hakkındaki sözlerini çarpıtan muhaliflere CHP’l..
Ankara'da son seçim anketinin sonucu duyuruldu! Mansur Yavaş'ın oy oranı tam anlamıyla olay

Ankara'da son seçim anketinin sonucu duyuruldu! Mansur Yavaş'ın oy oranı tam anlamıyla olay
Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı
Siyaset

Akşener’in en yakını anlattı... İmamoğlu ve Yavaş çağrısının arka planı

Meral Akşener'in eski basın müşaviri Murat İde, 3 Mart süreciyle ilgili konuştu. İde, Millet İttifakı toplantısında Cumhurbaşkanı adayı olar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23