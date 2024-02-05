Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! “Drone ve İHA” detayı tam bomba

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Bir türlü akıllanmıyoruz! Yer İzmir ve 2,5 milyar liralık ponzi vurgunu! İzmir’in Çiğli ilçesinde yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ortadan kayboldu. Soğuk cüzdan aracılığıyla aylık yüzde 10-30 arası faiz getirisi ile binlerce kişiden para toplayan Ocakcı’ya mağdurlar 1 haftadır ulaşamıyor! Seçil Erzan vakası da akıllandırmadı. İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’yla ilgili şok iddialar gündeme geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yüksek kar vaadiyle insanlar para toplayan Ocakçı'nın yaklaşık 2 milyar lira ile ortadan kaybolduğu iddia edildi.