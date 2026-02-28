Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!

Lider olarak Hamaney, hükümetin yürütme, yasama ve yargı organlarının yanı sıra ordu ve medya üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrole sahiptir. Uzmanlar Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimindeki adaylar, üyeleri doğrudan ve ya dolaylı olarak Hamaney tarafından seçilen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından incelenir, onay verilir ya da veto edilir.