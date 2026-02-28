  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!

Katil siyonist İsrailli güvenlik yetkilileri, İran’a düzenledikleri saldırılarda lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti.

1
#1
Foto - Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulundu. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

#3
Foto - Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!

İran’ın en güçlü siyasi otoritesi, devletin lideri, silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Ali Hamaney, hükümetin, ekonomi, çevre, dış politika, ulusal planlama alanındaki ana politikaları hakkında kararnameler çıkarabilir ve nihai kararlar verebilir.

#4
Foto - Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti!

Lider olarak Hamaney, hükümetin yürütme, yasama ve yargı organlarının yanı sıra ordu ve medya üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrole sahiptir. Uzmanlar Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimindeki adaylar, üyeleri doğrudan ve ya dolaylı olarak Hamaney tarafından seçilen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından incelenir, onay verilir ya da veto edilir.

