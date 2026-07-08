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Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

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Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

Mutlak butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel yönetiminin, parti kasasından yandaş ekranlara ve maaşlı troll ağlarına akıttığı astronomik paralar ilk kez resmi rakamlarla deşifre oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, katıldığı canlı yayında CHP'nin resmi mali kayıtlarını tek tek ifşa ederek; Halk TV'ye 79 milyon 220 bin TL, Tele 1'e 33 milyon 700 bin TL, Tele 2'ye ise 3 milyon TL aktarıldığını açıkladı. 2 bin 500 takipçili çakma bir internet sitesine her ay parti kasasından 5 milyon TL "baba ocağı" sus payı verildiğini belirten Fırat, yapay zekalı troll ağları üzerinden muhalifleri linç ettirmek için tam 775 milyon TL harcandığını ve bu amaçla 34 bin kiralık hesap tespit ettiklerini duyurdu. Patlayan bu mali lağım, CHP içindeki kirli fon çarkının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

CHP'de kurultay tartışmalarıyla başlayan kriz, bu kez parti kasasından yapıldığı öne sürülen medya ve sosyal medya harcamaları üzerinden yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat, katıldığı yayında CHP'nin resmi kayıtlarında yer aldığını iddia ettiği ödemeleri kamuoyuyla paylaşarak, Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira, Tele 1'e 33 milyon 700 bin lira ödeme yapıldığını savundu. Fırat ayrıca, "Baba Ocağı" adlı internet sitesine her ay 5 milyon lira aktarıldığını ve sosyal medya faaliyetleri için yaklaşık 775 milyon liralık harcama gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

#2
Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat, CHP’nin resmi kayıtlarında bazı medya kuruluşlarına astronomik ödemeler bulunduğunu öne sürdü. Fırat, Halk TV’ye 79 milyon 220 bin lira, Tele 1’e 33 milyon 700 bin lira ödeme yapıldığını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin başına geçmesinin ardından partide bölünme sürüyor.

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Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

HARCANAN PARALARI TEK TEK AÇIKLADI Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat, Enver Aysever’in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda CHP’nin mali kayıtları ve sosyal medya harcamalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Partinin resmi reklam harcamaları için Fırat, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya şirketlerine yapılan ödemelerin partinin resmi kayıtlarında yer aldığını savunarak, “Bunları ilk defa burada söylüyorum” dedi.

#4
Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

"HALK TV’YE 79 MİLYON 220 BİN LİRA VERİLMİŞ" Yayında konuşan Ali Haydar Fırat, Halk TV’ye yapılan ödemeye ilişkin “Bu partinin resmi kaydıdır. Halk TV’ye 79 milyon 220 bin lira verilmiş" dedi. Fırat, açıklamasında yalnızca Halk TV’yi değil, başka medya kuruluşları ve şirketleri de gündeme getirdi. "Yurttaş Medya Reklam Şirketi" adlı bir yapıya 2 milyon 406 bin lira ödeme yapıldığını söyleyen Fırat, Tele 1 için de "33 milyon 700 bin lira verilmiş" ifadesinde bulundu. Fırat ayrıca "Tele 2’ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunulmuş" dedi.

#5
Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

"BABA OCAĞI’NA HER AY 5 MİLYON LİRA VERİLMİŞ" Ali Haydar Fırat’ın en dikkat çeken iddialarından biri ise "Baba Ocağı" adlı internet sitesine ilişkin oldu. Fırat, daha önce adını duymadığını söylediği bu siteyi parti hesaplarını incelerken gördüğünü belirtti. Fırat, “Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş” dedi. Enver Aysever’in “Yani yılda 60 milyon yapar” sözleri üzerine Fırat, “Aynen öyle” karşılığını verdi. Fırat, söz konusu sitenin sosyal medyada yaklaşık 2 bin 500 takipçisi olduğunu belirterek, "Ben bugüne kadar haberine denk gelmedim" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

"SOSYAL MEDYAYA 775 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA ÖDENMİŞ" Fırat, CHP içindeki sosyal medya harcamalarına ilişkin de dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Sosyal medyada troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor" diyen Fırat, bu alanda yaklaşık 775 milyon liralık ödeme yapıldığını öne sürdü. Fırat, paranın belli şirketler ve kişiler üzerinden aktarıldığını savunarak, parti içinde ilgili incelemelerin yapılacağını ya da yapıldığını söyledi.

#7
Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

"34 BİN HESAP TESPİT ETTİK" Ali Haydar Fırat, sosyal medya üzerinden organize saldırı yapıldığını da iddia etti.

#8
Foto - Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

Fırat, 2 milyon veri üzerinden yaptıkları analizde yaklaşık 34 bin hesabın tespit edildiğini, bu hesapların gruplara ayrıldığını ve yapay zekâ destekli biçimde hedef kişilere yönlendirildiğini savundu. Fırat, sistemin nasıl işlediğini anlatırken, bir kişinin adı girildiğinde o kişinin paylaşımının altına çok sayıda küfür ve hakaret yöneltildiğini söyledi.

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Yorumlar

Kadir

Ne güzel memleket, dandik bir internet sitesi kur, 2500 bot hesabı takipçi yap, ayda 5 milyon TL gönder, vay canına, mükemmel sistem

Eren

Peki devlet bu paraların peşine düşecek mi?? Çünkü paralar kanunsuz bir şekilde aktarılmış.
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