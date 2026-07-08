Özgür’e uzanan ‘kanal’izasyon patladı: Fondaş medyaya ne kadar para aktardığı ortaya çıktı

Mutlak butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel yönetiminin, parti kasasından yandaş ekranlara ve maaşlı troll ağlarına akıttığı astronomik paralar ilk kez resmi rakamlarla deşifre oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, katıldığı canlı yayında CHP'nin resmi mali kayıtlarını tek tek ifşa ederek; Halk TV'ye 79 milyon 220 bin TL, Tele 1'e 33 milyon 700 bin TL, Tele 2'ye ise 3 milyon TL aktarıldığını açıkladı. 2 bin 500 takipçili çakma bir internet sitesine her ay parti kasasından 5 milyon TL "baba ocağı" sus payı verildiğini belirten Fırat, yapay zekalı troll ağları üzerinden muhalifleri linç ettirmek için tam 775 milyon TL harcandığını ve bu amaçla 34 bin kiralık hesap tespit ettiklerini duyurdu. Patlayan bu mali lağım, CHP içindeki kirli fon çarkının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.