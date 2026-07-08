Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Zirvenin ev sahibi Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkür eden Rutte, savunma sanayisindeki yeni adımları da duyurdu. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, bir yıl önce Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor. NATO'nun DroneNet projesi ve ABD ile Avrupa sanayisiyle yapılan büyük anlaşmalar; Northrop Grumman'dan Triton ve Saab'dan yeni AWACS'larımız da dahil olmak üzere ortak gücümüzü pekiştirmeye yardımcı olacaktır" dedi.