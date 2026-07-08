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Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

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Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'deki zirveyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rutte, 2027'deki zirveye ev sahipliği yapacak ülkeyi de kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Dün başlayan ve bugün sona eren tarihi Ankara NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin düzenlediği kapanış basın toplantısıyla tamamlandı. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinin detaylarını kamuoyuyla paylaşan Rutte, ittifakın mevcut durumuna ve küresel gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişteki sert eleştirilerine rağmen ittifaka olan bağlılığından şüphe duymadığını belirterek durumu şu sözlerle özetledi: "NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Müttefikler arası ilişki çok kuvvetli. ABD Başkanı Trump'ın NATO'ya bağlı olduğunu her zaman biliyordum. NATO her zamankinden daha birlik içinde."

#3
Foto - Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Basın toplantısında, Trump'ın Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil etme konusunda yeşil ışık yakması ve Ankara'nın elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin akıbeti de gündeme geldi. Rutte, bu konudaki sorulara mesafeli yaklaşarak topu iki ülkeye bıraktı: "Bu tamamen ABD ve Türkiye arasındaki bir mesele. İki ülke arasında yürütülen bu sürece dair ben bir yorumda bulunmak istemem."

#4
Foto - Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Ukrayna'ya verilecek destek konusunda 32 müttefik ülkenin de tam bir mutabakat içinde olduğunun altını çizen NATO Genel Sekreteri, Rusya lideri Vladimir Putin'in sahada ağır kayıplar verdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Putin zor durumda. Ayda 30 ila 35 bin askerini kaybediyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu, hükümetlerin ve sanayinin birlikte çalışma kararlılığını daha büyük bir hız ve hırsla ortaya koydu."

#5
Foto - Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Zirvenin ev sahibi Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkür eden Rutte, savunma sanayisindeki yeni adımları da duyurdu. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, bir yıl önce Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor. NATO'nun DroneNet projesi ve ABD ile Avrupa sanayisiyle yapılan büyük anlaşmalar; Northrop Grumman'dan Triton ve Saab'dan yeni AWACS'larımız da dahil olmak üzere ortak gücümüzü pekiştirmeye yardımcı olacaktır" dedi.

#6
Foto - Rutte, Türkiye'de duyurdu: İşte 2027 zirvesine ev sahipliği yapacak ülke

Tarihi zirvenin ardından gözler ittifakın atacağı yeni adımlara çevrilirken, Rutte bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini resmen ilan etti.

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