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Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

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Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni transferi Chimezie Metu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Metu’nun futbola olan ilgisini keşfeden Mecit Mert Çetinkaya’nın hamlesiyle devreye giren futbolun süper yıldızı Victor Osimhen, vatandaşıyla görüşerek transferin fitilini ateşledi ve Nijeryalı uzunu Galatasaray’a gelmeye ikna etti. Bu durum sosyal medyada, "Her taşın altında Osimhen çıkıyor... Basketbola da el attı, transferi bitirdi" yorumlarına sebebiyet verdi.

#1
Foto - Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

Galatasaray'da futbolun süper yıldızı Victor Osimhen, bu kez de basketbol şubesine yaptığı dev asistle gündemde. Sarı-kırmızılılar, MCT Technic sponsorluğundaki erkek basketbol takımı için Nijeryalı uzun Chimezie Metu’yu kadrosuna kattı. İşte bu transferin perde arkasındaki Osimhen etkisi:

#2
Foto - Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

Galatasaraylı yönetici Mecit Mert Çetinkaya, Chimezie Metu’nun futbola olan özel ilgisini fark etti. Bu bağlamı değerlendirmek isteyen Çetinkaya, Metu’yu vatandaşı Victor Osimhen ile görüştürdü.

#3
Foto - Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

Yapılan görüşmede Osimhen, Metu'ya Galatasaray kulübünü, taraftarını ve İstanbul'u anlattı. Sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde burada çok mutlu olacağını belirterek vatandaşına referans oldu.

#4
Foto - Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

Osimhen'in bu yapıcı konuşmasından çok etkilenen Metu, Galatasaray’ın teklifini kabul etmeye karar verdi.

#5
Foto - Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...

Yaşanan bu sıcak diyaloğun ardından sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tuttu. Galatasaray, bu sabah Chimezie Metu ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak transferi noktalandırdı.

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