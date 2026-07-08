Osimhen duyurdu: Hiç hesapta olmayan gelişmenin altından yine Galatasaray'ın makinası çıktı...
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni transferi Chimezie Metu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Metu’nun futbola olan ilgisini keşfeden Mecit Mert Çetinkaya’nın hamlesiyle devreye giren futbolun süper yıldızı Victor Osimhen, vatandaşıyla görüşerek transferin fitilini ateşledi ve Nijeryalı uzunu Galatasaray’a gelmeye ikna etti. Bu durum sosyal medyada, "Her taşın altında Osimhen çıkıyor... Basketbola da el attı, transferi bitirdi" yorumlarına sebebiyet verdi.