Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

HESABIN 0'UNU BULMUŞTU Eski yönetmeliğe göre restoranlar fiyat listesinde belirtilmek şartıyla servis ücreti alınabiliyordu. İşletmeler bu boşluğu kullanarak fişin sonuna masa, kuver ve servis bedelleri adı altında yüzde 30'a varan oranlarda ücret ekliyor ve bu parayı genellikle işletme geliri olarak kaydediyordu. Yeni düzenleme uyarınca tüketiciler, sadece fiilen sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ile içeceklerin bedelinden sorumlu olacak. Tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve 'aperatif' olarak sunulan kuver ürünleri için de herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bakanlık, tüketicilerin yalnızca kendi isteklerine bağlı olarak "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabileceğini, ancak bunun bir zorunluluk haline getirilemeyeceğini vurguladı.