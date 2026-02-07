  • İSTANBUL
Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

Restoranlarda kuver ile servis ücretlerinin yasaklanması sonrası şimdi de gönüllü bahşiş sistemini devreye alındı.

#1
Foto - Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

Kuver ve servis ücreti alması yasaklanan restoranlar, gönüllü bahşiş sistemini devreye aldı. Bu sistemde müşteri bahşiş oranını kendi belirliyor, bahşiş POS'tan geçiyor ve vergi kaybı olmuyor. Hesaplara kuver ücretini yansıtmaları durumunda yeni yönetmelik kapsamında yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak olan işletmeler, bu kez yurtdışında sıkça görülen "gönüllü bahşiş" sistemini devreye alarak farklı bir uygulamaya imza attı. Bu sisteme geçen işletmelerde masaya gelen hesap fişlerinde artık "No service fee" yani "Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok" yazıyor.

#2
Foto - Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

Ancak hesaba dikkatlice bakan müşteriler, faturanın alt tarafında daha önce olmayan yeni bir bölüm bulunduğunu görüyor. Burada yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranların sıralandığını görüyor. Müşteri bunun ne anlama geldiğini garsona sorduğunda ise şu yanıtı alıyor: "Kuver ücreti almak bakanlık tarafından yasaklandığı için normal rakam üzerinden indirim yaptık. Ancak, faturada gördüğünüz oranlardan birini seçerek bize bahşiş verebilirsiniz. Seçtiğiniz oran otomatik olarak POS cihazına yansıyor ve resmi olarak bahşiş sayılıyor."

#3
Foto - Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

DESTEK DE VAR TEPKİ DE Restoranların uygulamaya aldığı bu yeni modelde bahşiş eskiden olduğu gibi nakit olarak elden değil, doğrudan POS cihazı üzerinden alınıyor. Böylece hem kayıt dışı hesap hareketleri ortadan kalkıyor, hem de bu tutar vergilendiriliyor. İşletmeler açısından yasal güvence sağlanırken, çalışanlar da bahşişlerini resmi olarak almış oluyor. Kısa sürede yayılmaya başlayan uygulamayı destekleyen de tepki gösteren de var.

#4
Foto - Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

ENFLASYONA KALKAN YAPTILAR Sektör temsilcilerine göre kuver, özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde restoranların en önemli ek gelir kalemlerinden biriydi. İstanbul, Bodrum, Antalya gibi merkezlerde kişi başı 50-250 TL arasında değişen kuver ücretleri, yıl bazında milyarlarca liralık bir ekonomi oluşturuyordu. Ancak bu gelirin büyük bölümünün garsonlara ulaşmadığı, işletme cirosu içinde eridiği uzun süredir dile getiriliyordu. Kuver, enflasyon karşısında gizli bir dengeleme aracı haline gelmişti. Menüye yansıtılamayan zamlar, kuver üzerinden telafi ediliyordu.

#5
Foto - Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

HESABIN 0'UNU BULMUŞTU Eski yönetmeliğe göre restoranlar fiyat listesinde belirtilmek şartıyla servis ücreti alınabiliyordu. İşletmeler bu boşluğu kullanarak fişin sonuna masa, kuver ve servis bedelleri adı altında yüzde 30'a varan oranlarda ücret ekliyor ve bu parayı genellikle işletme geliri olarak kaydediyordu. Yeni düzenleme uyarınca tüketiciler, sadece fiilen sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ile içeceklerin bedelinden sorumlu olacak. Tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve 'aperatif' olarak sunulan kuver ürünleri için de herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bakanlık, tüketicilerin yalnızca kendi isteklerine bağlı olarak "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabileceğini, ancak bunun bir zorunluluk haline getirilemeyeceğini vurguladı.

#6
Foto - Restoran ve kafelerde yeni dönem: Artık gönüllü olacak!

1.5 MİLYON LİRAYA VARAN YÜKSEK CEZA Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle artık lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek. Kafasına göre hesaba "servis bedeli" ekleyen işletmeye 1 milyon 439 bin liraya varan cezalar kesilecek./ kaynak: sabah

