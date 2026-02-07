  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
"Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi" denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi:

“Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi” denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Kaya hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hayatımda hiç görmediğim bir kadının birileri tarafından eline verilmiş iftiradan dolayı buradayım. Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir" dedi.

1
#1
Foto - "Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi" denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 Şubat'ta gözaltına alınan 21 zanlıdan 14'ü tutuklandı 7'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya da yer aldı. Ali Kaya, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, tanımadığı bir kadının iftirası nedeniyle burada olduğunu öne sürdü. Ali Kaya, "Suçsuzum. Eskort, tanımadığım bir kadının, hayatımda hiç görmediğim bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş iftiradan dolayı buradayım" diye konuştu.

#2
Foto - "Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi" denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Kaya, savunmasının devamında şunları söyledi: "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler. Ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım. İtibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçlar çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum."

#3
Foto - "Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi" denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!" ifadesini kullanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

#4
Foto - "Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi" denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ali Kaya'nın da aralarında olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı. "Yılan" kod adını kullanan Yasemin Yürük, Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifadesinde, "Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüm. Cinsel birliktelik yaşadık. Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı. Değişik fanteziler yapmak istedi. Kendisi bana kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeler ikram etti" demişti.



Yorumlar

Emice

Rezillik...

Cumhur

Bunlar Fetö üzerinde Estepein den sertifika almışlar sanki.Asılları Ada da fantazi drn fanteziye geçmişler.Yerli görünümlü Estepein ler ise Jet ile hava da fantazi yapmisler.Tabii İstanbul da destek olan şimal-e müteveccih namaz kılan müslümcüklerin desteği ile.Milletin parası ile.Bunlar Türkiye de Küçük İsrail i temsil ediyorlar.Bizim mahalleden oy veren AHMAKLARA bin nefrin olsun

