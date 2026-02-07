“Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi” denilen Dilek İmamoğlu’nun kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Kaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Kaya hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hayatımda hiç görmediğim bir kadının birileri tarafından eline verilmiş iftiradan dolayı buradayım. Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir" dedi.