Mehmetçik’e nükleer kalkan! Dünyayı hayran bırakan PARS İZCİ, kimyasal ve biyolojik tehditleri havada yakalayacak

Proje kapsamında teslim edilecek olan PARS İZCİ 8×8 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Keşif Aracı; uzaktan tespit yeteneğine, radyasyon tespit yeteneğine ve Kimyasal Harp Maddeleri, Zehirli Endüstriyel Maddeler ile Biyolojik Harp Maddelerini tespit ve teşhis etme kabiliyetine sahiptir. Bununla birlikte araca entegre edilen KBRN kolektif koruma sistemi, araç içinde pozitif basınç (aşırı basınç) ve maskeli solunum desteği sağlamaktadır. Bu kolektif koruma sistemi, NATO AEP-54 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Öte yandan araç, kullanıcı gereksinimlerine göre 40 mm otomatik bomba atar ve 12.7 mm veya 7.62 mm makineli tüfeğin takılabildiği, uzaktan komutalı stabilize bir silah sistemi (UKSS) ile donatılmıştır. PARS İZCİ 8×8 KBRN Keşif Aracı; sürücü, araç komutanı ve iki KBRN operatöründen oluşan 6 kişilik bir KBRN Keşif Timi için tasarlanmıştır. Ayrıca ileri analizler için kimyasal ve biyolojik numunelerin alınması ve taşınması sırasında operasyonel kabiliyeti ve mürettebat esnekliğini artırmak amacıyla araca ilave bir mürettebat koltuğu daha eklenmiştir.