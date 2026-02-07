Mehmetçik’e nükleer kalkan! Dünyayı hayran bırakan PARS İZCİ, kimyasal ve biyolojik tehditleri havada yakalayacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği savunma yeteneğini PARS İZCİ 8×8 araçlarıyla en üst seviyeye taşıdı. FNSS tarafından yerli imkanlarla üretilen bu stratejik araçlar, NATO standartlarında kolektif koruma sağlayarak mürettebatı en zorlu koşullarda bile güvende tutuyor. Uzaktan tespit yeteneği ve stabilize silah sistemleriyle donatılan PARS İZCİ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine giren ilk 8×8 zırhlı muharebe aracı olma unvanını da kazandı.