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Spor
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Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

2024-01-12 10:31:45
Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de aynı hızla giriş yaptı. Savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı-lacivertliler bir stoper takviyesi daha yaparak savunma bölgesinde rekabeti arttırmak istiyor. Bu bağlamda arayışlarına ara vermeden devam eden Kanarya, İtalyan oyuncunun partnerini de buldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

#2
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Nefes kesen mücadelede Fenerbahçe, rakibini 7-1 mağlup etmeyi başardı.

#3
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Evinde aldığı 3 puanla beraber puanını 50 yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, liderliğini sürdürdü.

#4
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de bu sezon toplamda 19 maça çıktı.

#5
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Bu maçlarda 16 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

#6
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

İsmail Kartal'ın öğrencileri 56 gol atmayı başardı.

#7
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Ayrıca Fenerbahçe bu müsabakalarda 2.63'lük maç başı puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

#8
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi ile başlayan sarı-lacivertliler, H grubunu 12 puanla lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

#9
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Yaz transfer sezonunda adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

#10
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Kanarya, 36 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

#11
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Orta saha hattına da bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Rade Krunic ile imza aşamasına geldi.

#12
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Yaz transfer sezonunda ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Boşnak futbolcunun, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu aktarıldı.

#13
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Djiku ve Becao'nun yokluğunda o boşluğu doldurmak için kadrosuna Bonucci'yi katan Fenerbahçe, bir yıldız stoperi daha gündemine aldı.

#14
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Sarı-lacivertliler gündemine Strahinja Pavlovic'i aldı.

#15
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Bonucci'ye partner olarak Sırp sol stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, kulübü Salzburg ile görüşmelere başlayacak.

#16
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

1.94 boyundaki yıldız stoper, bu sezon Salzburg forması ile 21 maça çıktı.

#17
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Oynadığı maçlarda 2 gol atma başarısı gösteren Sırp defans oyuncusu takım arkadaşlarına 2 kez de gol pası verdi.

#18
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Sırbistan milli takım formasını da 32 kez giyen Pavlovic, 3 gol kaydetti.

#19
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

#20
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

#21
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

#22
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

#23
Foto - Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

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