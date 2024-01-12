Resmi duyuru yapılacak! Fenerbahçe Bonucci'nin partnerini buldu bile! Yer yerinden oynayacak...

Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de aynı hızla giriş yaptı. Savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı-lacivertliler bir stoper takviyesi daha yaparak savunma bölgesinde rekabeti arttırmak istiyor. Bu bağlamda arayışlarına ara vermeden devam eden Kanarya, İtalyan oyuncunun partnerini de buldu. İşte detaylar...