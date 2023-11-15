Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor

Patates gibi toprak altında yetişen mantar cinsi olarak görülen trüf mantarının kilogram fiyatının 100 euro ile 3.000 Euro arasında değiştiğini aktardı. Hem özellikleriyle hem de fiyatıyla yeni yatırım aracı olmaya aday olan trüf mantarları gram altına kıyasla 90 bin TL daha görülmektedir. Dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerin trüf mantarı almak için sırada beklediğini dile getiren Çakır, “Biz de ülke olarak coğrafyamızın zenginliği ve bu mantar cinsinin yetişmesinden dolayı bunların toplanmasıyla ilgili bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Bu işin doğru yönetilmesiyle de ülkemize ciddi bir gelir kapısı olacağını ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.