2023-11-15 13:16:51 Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor
Dünyanın dört bir yanında döne döne aranan o ürün İç Anadolu'nun verimli topraklarında yetişiyor. O şehirde kendiliğinden yetişen o ürünü bulan ise resmen köşeyi dönüyor. Kilosu 3.000 Euro’dan satılıyor. İşte Türkiye'nin siyah İncisi… Dünyaca ünlü şefler tarafından mutfakta kullanılan ve çok değerli olan Trüf mantarı Türkiye'nin verimli topraklarında kendiliğinden yetişiyor. Hem lezzeti hem de faydası ile bilinen trüf mantarının fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Resmen altından daha değerli bir yatırım aracı. İşte Türkiye'nin siyah İncisi…