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Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor

2023-11-15 13:16:51
Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor

Dünyanın dört bir yanında döne döne aranan o ürün İç Anadolu'nun verimli topraklarında yetişiyor. O şehirde kendiliğinden yetişen o ürünü bulan ise resmen köşeyi dönüyor. Kilosu 3.000 Euro’dan satılıyor. İşte Türkiye'nin siyah İncisi… Dünyaca ünlü şefler tarafından mutfakta kullanılan ve çok değerli olan Trüf mantarı Türkiye'nin verimli topraklarında kendiliğinden yetişiyor. Hem lezzeti hem de faydası ile bilinen trüf mantarının fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Resmen altından daha değerli bir yatırım aracı. İşte Türkiye'nin siyah İncisi…

#1
Foto - Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor

İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen trüf mantarları Yozgat'ta kendiliğinden bitiyor. Kilogram başına 3000 Euro'ya satılan trüf mantarları “Siyah İnci” olarak da bilinmektedir. Yozgat'ın Çekerek ilçesinin ormanlık alanlarında yetişen bu ürün yalnızca özel eğitimli köpekler tarafından bulunuyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan trüf mantarı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çakır, “ siyah inci” olarak nitelendirilen trüf mantarının yalnızca özel eğitimli köpekler ile ormanda tespit edilebildiğini söyledi. İlçede bulunan trüf mantarlarının e'den fazlasının ormanlık alanda olduğunu dile getiren Başkan Çakır, çam ve meşe ağaçlarının altında bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor

Köpeklerin de içerisinde yer aldı özel bir ekip ile ilçede Trüf mantarı arama çalışmaları yapıldığını dile getiren Başkan Çakır, doğal ortamda ve ekolojik özellikleri itibariyle Trüf mantarı yetişebilen ormanlarda ciddi bir hasılat alındığını söyledi. Trüf mantarı projesinin mantıklı olduğunu söyleyen Başkan Çakır, 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın önderliğinde projeye başladıklarını dile getirdi. Orman Genel Müdürlüğü ve üniversite ile birlikte yapılan eğitimlerin ardından 2 aşamada ekolojik zenginliği ve iklim koşulları doğrultusunda Trüf mantarı bahçeleri oluşturulacak. Kara Elmas olarak nitelendirilen mantarın ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini işaret eden Çekerek Belediye Başkanı Çakır, mantarların genel olarak meşe ağaçlarının kökünde mikorozel gelişim sağladığını aktardı.

#3
Foto - Resmen yatırım aracı olmaya aday! Sadece eğitimli köpekler buluyor! Gram altından kat kat kârlı! o ürünü bulan resmen köşeyi dönüyor! Kilosu tam 93 bin TL’den satılıyor

Patates gibi toprak altında yetişen mantar cinsi olarak görülen trüf mantarının kilogram fiyatının 100 euro ile 3.000 Euro arasında değiştiğini aktardı. Hem özellikleriyle hem de fiyatıyla yeni yatırım aracı olmaya aday olan trüf mantarları gram altına kıyasla 90 bin TL daha görülmektedir. Dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerin trüf mantarı almak için sırada beklediğini dile getiren Çakır, “Biz de ülke olarak coğrafyamızın zenginliği ve bu mantar cinsinin yetişmesinden dolayı bunların toplanmasıyla ilgili bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Bu işin doğru yönetilmesiyle de ülkemize ciddi bir gelir kapısı olacağını ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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