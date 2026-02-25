  • İSTANBUL
Otomobil devinde deprem! Çalışanların yüzde 20'si işten çıkarılacak
Küresel ekonomik kriz etkisini ciddi bir şekilde hissettirirken bu kez ünlü otomobil markasında toplu işten çıkarmaların kısa sürede başlayacağı açıklandı.

Geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket, 2025'teki vergi öncesi zararının 363,9 milyon sterlin olduğunu duyurdu. Aston Martin'in önceki yılki 289,1 milyon sterlinlik kaybına göre artış gösteren zararında, ABD tarifeleri ve zayıf talep etkili oldu.

Şirket, 40 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını bildirdi.

Aston Martin Lagonda İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, sonuçlara ilişkin açıklamasında, "2025'in başında, şirketin gelecek planları için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler yapma sürecini başlattık ve 2025'in sonunda daha fazla değişiklik yapma konusunda zor bir karar almak zorunda kaldık. Bu son program, iş gücümüzün yüzde 20'sine kadarıyla yollarımızın ayrılmasıyla sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın başında da 170 çalışanını işten çıkaracağını açıklayan şirketin 3 bin civarında çalışanı bulunuyor.

Çin geliyor çin

Az kaldi yavaş yavaş hepiniz iflas edeceksiniz. Liberal serbest pazar ekonomisi gibi masallariniz bitecek. ördüğünuz gümrük duvarları da sizi koruyamayacak. İnsanlarin halklarin gözü açılacak. Batı bitti, Asya çağı başladı..
