Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste
Siyasette belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Canlı yayında isimleri tek tek açıklayan gazeteci Mustafa Yavuz, transferlerin önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacağını savundu.