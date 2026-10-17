Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, siyasetteki transfer hareketliliğine dair iddiaları aktardı. CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti yolcusu diyebiliriz. Kendisi AK Parti'nin Muğla'daki yetkilileriyle, oradaki siyasetçileriyle zaten bir yol almış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçişi noktasında şu anda 'bağımsız kalıyorum' demesi normaldir. Bunu diğerlerinde de biz gördük. Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti'ye geçecek.”