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Siyaset
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Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

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Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

Siyasette belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Canlı yayında isimleri tek tek açıklayan gazeteci Mustafa Yavuz, transferlerin önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacağını savundu.

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Foto - Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında siyasetteki belediye başkanları transferlerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarının sayısında ciddi bir artış yaşanacağı öne sürüldü.

#2
Foto - Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, siyasetteki transfer hareketliliğine dair iddiaları aktardı. CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti yolcusu diyebiliriz. Kendisi AK Parti'nin Muğla'daki yetkilileriyle, oradaki siyasetçileriyle zaten bir yol almış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçişi noktasında şu anda 'bağımsız kalıyorum' demesi normaldir. Bunu diğerlerinde de biz gördük. Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti'ye geçecek.”

#3
Foto - Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

Ankara siyasetine ilişkin de çarpıcı değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Yavuz, başkentteki 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü. Kararın neredeyse kesinleştiğini savunan Yavuz, “Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında da çok yoğun bir artış göreceğiz. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılması neredeyse kesin gibi” değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

Gazeteci Mustafa Yavuz, Ankara'da AK Parti'ye katılacağını öne sürdüğü 8 ilçe belediye başkanının isimlerini ise şu şekilde sıraladı:

#5
Foto - Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak Elmadağ Belediye Başkanı: Adem Barış Aşkın Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap Nallıhan Belediye Başkanı: Ertunç Güngör

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Foto - Resmen seriye bağladılar! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor: İşte isim isim tam liste

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Yorumlar

Vay vay

O başkanlar Mansur Yavaş sayesinde seçildiler..

Okur

Reis inşaallah bu belediyeleri iyice araştırdıktan sonra o başkanları partiye alıyordur.Umuyoruzki höt korkusundan AK partiye geçmiyorlardır.
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