Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

SERVET DEĞERİNDE DÖVİZ VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ: “Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan, Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar, 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 fişek ele geçirildi.