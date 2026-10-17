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Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

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Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

Adalet Bakanı Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı yaptığı için INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD'li elebaşı Richard James Schueler'in ardından korumalığını yapan 3 şahsın daha kıskıvrak yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

#1
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

Küresel suç şebekelerine ve uluslararası firarilere karşı Türkiye'de yürütülen tavizsiz mücadele meyvelerini vermeye devam ediyor. ABD ve Finlandiya’da gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık devasa kripto vurgununun ardından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ABD vatandaşı Richard James Schueler, MİT ve emniyet birimlerinin Beşiktaş'ta düzenlediği nefes kesen operasyonla yakalanmıştı.

#2
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

Gürlek, ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla İstanbul'da yakalanan ABD'li Richard James Schueler'in korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

#3
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

"ABD'Lİ RİCHARD JAMES SCHUELER İSRANBUL'DA YAKALANDI" Akın Gürlek: “Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

#4
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.”

#5
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

"3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI" “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

#6
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.”

#7
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

SERVET DEĞERİNDE DÖVİZ VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ: “Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan, Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar, 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 fişek ele geçirildi.

#8
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir.”

#9
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

"HİÇ KİMSEYİ TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRMESİNE İZİN VEREMEYECEĞİZ" “Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

#10
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz.

#11
Foto - Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı

Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

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