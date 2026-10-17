Bakan Akın Gürlek duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu! 3 Kripto para dolandırıcısı gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı yaptığı için INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD'li elebaşı Richard James Schueler'in ardından korumalığını yapan 3 şahsın daha kıskıvrak yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.