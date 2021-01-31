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Rengi turkuaza döndü! Görenler şaştı, kaldı

2021-01-31 13:58:16
Rengi turkuaza döndü! Görenler şaştı, kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı.

#1
Foto - İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.

#2
Foto - Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.

Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

#4
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#5
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#6
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#7
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#8
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#9
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#10
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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