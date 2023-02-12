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Yaşam
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Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

2023-02-12 17:26:34
Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, depremden zarar gören Hatay Havalimanı'nı onardı.

#1
Foto - Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından rekor sürede onarılan Hatay Havalimanı'nın pisti havadan görüntülendi.

#2
Foto - Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

#3
Foto - Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), Hatay Havalimanı pistini onarmak için çalışmalara başlamıştı. Pist rekor sürede onarılarak, Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirilmiş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) uçağı kısa süre sonra piste iniş yaparak son testleri gerçekleştirmişti.

#4
Foto - Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

Havalimanının son testlerin ardından bugün yeniden uçuşlara açılması beklenirken, onarılan pist havadan görüntülendi. Görüntülerde pistin onarıldığı ekiplerin son çalışmalarını yaptıkları görülüyor.

#5
Foto - Rekor sürede onarıldı! Hatay Havalimanı'nda son durum

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