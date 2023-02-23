2023-02-23 11:36:38 Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?
Dün dev holdinglerin deprem bölgesine yardımda geride durduğunu ve cüzi rakamlarda kaldığını yazan Dilek Güngör bugün de rakamlarla bu holdinglerin şirketlerini kaleme aldı. Yüksek karlılıklarına rağmen deprem yaralarının sarılmasında öncü olmaktan çok uzakta kalan dev şirketlerin katlanarak artan karlılıklarına rağmen ne durumda olduğunu gözler önüne seren Dilek Güngör "Hadi deprem bölgesine doğru dürüst yardım yapmadınız. Bari illerde yapılacak 250 bin konutun inşaatına adam akıllı katkıda bulunun" çağrısı yaptı.