Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

BARİ ENKAZDAN KAZANDIKLARINIZI VERİN! Bir de enkazdan para kazananlar var. Biliyorsunuz, deprem oldu, borsada çimento hisseleri uçtu. Çoğu şirketin zaten 2022 bilançoları iyi geliyordu. Misal, bilanço açıklayanlardan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun dayısının şirketi Nuh Çimento'nun 2022 karı 2 milyarı devirmişti. Sabancı'nın Akçansa Çimentosu'nun karı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 400.8 artmıştı. Şimdi de 6-21 Şubat arasında borsada şirketleri yüzde 100 değerlendi. Sadece onların da değil... Oyak'ın da Limak'ın da çimento şirketlerinin hisseleri zirve yaptı. İzninizle o şirketlere buradan bir çağrıda bulunayım; Hadi deprem bölgesine doğru dürüst yardım yapmadınız. Bari illerde yapılacak 250 bin konutun inşaatına adam akıllı katkıda bulunun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün hepsini toplayıp 'malzeme fiyatını artırmayın' demiş. Bence o yetmez, iyi bir iskonto yapmalılar!