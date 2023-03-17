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Yaşam
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Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

2023-03-17 20:42:31
Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

Mübarek ramazan ayı öncesinde İstanbul’da ilk mahya Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı.

#1
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

"On bir ayın sultanı" ramazanda camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı.

#2
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye’nin tek mahya ustası Kahraman Yıldız tarafından hazırlanan mahya, saatler süren çalışmayla Eyüp Sultan Camisi'nin iki minaresi arasına yerleştirildi.

#3
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

Camiye asılan mahyada, ramazanın ilk günlerinde ''Namaz kalbin huzurudur'' yazısı yer alacak.

#4
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

Kahraman Yıldız, Eyüp Sultan Camisi'nin ardından İstanbul’daki diğer tarihi camilere de sırayla mahyaların asılacağını söyledi.

#5
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

Ramazan boyunca mahyalardaki yazıların değişeceğini kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

''2023'ün ilk ramazan mahyasını Eyüp Sultan Camisi'ne asıyoruz. Her sene olduğu gibi buradan başlıyoruz. Bu seneki tema 'Ramazan ve Dayanışma.' Buna istinaden Diyanet İşleri Başkanlığımızın verdiği veciz sözler var

#7
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

Bu sözleri camilerimizdeki mahyalarımıza asacağız. İstanbul'da 7 camimiz var, Bursa Ulu Cami var. Her camiye ramazan boyunca 5’er yazı asacağız. Biz bu işleri Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde yapıyoruz.''

#8
Foto - Ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı

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