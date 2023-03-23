Ramazanda tok tutuyor! Bakın sofraların gözdesi nasıl hazırlanıyor

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmez yiyeceği tahin, Eskişehir'de doğal orak üretilerek vatandaşa sıcak sıcak servis ediliyor. Gün boyu dar vakitler arasındaki iftar ve sahur yemekleri ve ara dönemdeki çeşitli atıştırmalar birçok insanda şişkinlik ve hazımsızlığı da beraberinde getiriyor. Bu tür problemlerin önüne geçmek isteyen bazı vatandaşlar, doğal şifa kaynağı olan tahine yöneliyor. Susamdan yapılan tahin; pide, kahvaltı, yemek, çörek, tatlı gibi birçok günlük yiyecekte kullanılıyor. İftar sonrası yenilen tatlıların üzerine dökülen tahin, diyabet hastaları için de fayda sağlıyor.