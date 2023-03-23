Ramazanda tok tutuyor! Bakın sofraların gözdesi nasıl hazırlanıyor

Tarihi Odunpazarı bölgesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Fikret Karayel, ramazanın gelişiyle tahine olan talebin arttığını belirtti. Tahinin hem tok tutması hem de mideyi rahatlatmasıyla öne çıktığını dile getiren Karayel, “Makine çalıştırıyorum, susamı koyuyorum, makinenin içindeki çarklar vasıtasıyla susamlar tahin olarak çıkıyor. Müşterinin istediği miktar kadar burada doğal olarak çekip vatandaşa veriyoruz. Bir iki dakika içinde yarım kilo, üç dört dakika içinde de bir kilo tahin çekiliyor. Ramazan ayında tahine talep çok oluyor. Ramazan ayında tahin ve pekmez en çok sattığımız ürünlerinde başında geliyor. Genelde sahurda ve iftardan sonra tatlı yoksa tatlı niyetine tüketiliyor. Hem tok tutmasıyla hem de mideyi rahatlatmasıyla öne çıkıyor. Tahinin kilosu şu anda 130 TL” diye konuştu.