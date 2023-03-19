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İslam
10
Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

2023-03-19 07:39:57
Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

Dünya üzerinde milyarlarca insan için bolluk, bereket ve paylaşma ayı olarak bilinen, 11 Ayın Sultanı olarak anılan aya günler kaldı.

#1
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

Ramazan ayı tüm Müslümanlar için ortak bir payda olsa da farklı ülkelerde farklı geleneklerde sürdürülüyor. İşte Türkiye'den ve dünyadan birbirinden farklı Ramazan gelenekleri.

#2
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

GÜLLAÇ Güllaç ve Ramazan birbiri ile o kadar özdeşleşmiş ki birçok insan güllacın sadece Ramazan ayında satıldığını düşünüyor hala. Ramazan sofraların gözbebeği olan güllaç, birçok ülkede Ramazan ayında yapılmaya devam ediyor. Özellikle bolluk ve bereket sembollerinden biri olan nar ile servis edilmesi gelenek halini almış hafif bir tatlı olan güllaç, özellikle şeker hastalığı olan kişilerin de tercih etme sebebi.

#3
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

CHAAND RAAT ŞENLİKLERİ Pakistan'da gelenek halini almış bir etkinlik Chaand Raat Şenlikleri. Ramazan ayının sonu ve bayram başlangıcını işaret eden ayın görülmesiyle bu şenlik başlıyor. Kadınların bir araya gelerek renkli bilezikler taktığı, farklı desenlerde kına yaktığı bu gelenek günümüzde de Pakistan sınırları içerisinde devam ediyor.

#4
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

HACİVAT VE KARAGÖZ Eskiden Ramazan aylarında her gece farklı bir oyunun sergilendiği Hacivat ve Karagöz oyunları, günümüzde kaybedilmemeye çalışılan bir gelenek. Eskiden insanların dört gözle beklediği, takip ettiği bu gelenek günümüzde her gece olmasa da Ramazan ayının belli günlerinde sergilenmeye devam ediyor.

#5
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

WAYANG GOLEK Endonezya'da bir Ramazan geleneği olan Wayang Golek, bizim Ramazan geleneklerimizden biri olan Hacivat ve Karagöz oyununa çok benzer bir kukla oyunu. Genellikle iftardan sonra panayır ve etkinlik alanlarında sergilenen Wayang Golek, Endonezya'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden.

#6
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

CA RAMAZAN Ca Ramazan, Kırgızistan sınırları içerisinde devam eden bir gelenek. 15. günden itibaren yerine getirilen bu gelenekte çocuklar ve gençler toplanıyor, at üzerinde veya yaya olarak kapı kapı dolaşıp müzik aleti çalıyorlar. Ev sahipleri ise gelen çocuk ve gençlere ikramda bulunuyor.

#7
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

İLK KEZ ORUÇ TUTAN ÇOCUĞA HEDİYE ALMAK ORUÇ geleneği arasında ilk kez oruç tutan çocuğa hediye alma diye bir gelenek var. Bu gelenek Türkiye dahil birçok ülkede günümüzde de devam ediyor. Çocukları oruç tutmaya teşvik amacıyla süregelen bu gelenek, oruç tuttuğu gün akşamında veya toplu olarak Ramazan sonunda oruç tutulan gün sayısınca verilmeye devam ediyor. Verilen hediyeler çocuğun ilgisini çeken, sevdiği şeyler veya yemekler olabilir. Bu sayede çocuğun orucun önemini kavraması beklenir. Hediye olarak istediği bir geziye göndermek, Ramazan etkinliklerine katılımını sağlamak da çocuk için düşünülen hediyelerden.

#8
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

SAHUR PİŞİSİ ESKİ Ramazanlardan günümüze kadar ulaşan bir adet sahurda pişi dağıtmak. Pişiler hazırlanıp komşuya, akrabaya hatta esnafa kadar dağıtılırmış. İnsanlar arasındaki ilişkinin güçlenmesi, paylaşmanın artması amacıyla yapılan bu geleneğin evdeki bereketi arttırdığı inancı da hakim. Sahur pişisi sadece evde yapılıp dağıtılan bir yiyecek değil. Aynı zamanda birçok ülkede Ramazan etkinliklerinin de göz bebeği.

#9
Foto - Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

SÜRME ÇEKME YOLUNUZ Ramazan ayında Yemen'e düşerse, erkeklerin gözlerini sürme çekmesine şaşırmayın. Hz. Muhammed'in gözlerine sürme çekme geleneğini Yemen, yüzyıllardır devam ettiriyor. Öyle ki Ramazan ayı içerisinde cami avlularında sürmeciler görebilirsiniz.

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