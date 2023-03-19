Ramazan’da inanç aynı gelenekler farklı

İLK KEZ ORUÇ TUTAN ÇOCUĞA HEDİYE ALMAK ORUÇ geleneği arasında ilk kez oruç tutan çocuğa hediye alma diye bir gelenek var. Bu gelenek Türkiye dahil birçok ülkede günümüzde de devam ediyor. Çocukları oruç tutmaya teşvik amacıyla süregelen bu gelenek, oruç tuttuğu gün akşamında veya toplu olarak Ramazan sonunda oruç tutulan gün sayısınca verilmeye devam ediyor. Verilen hediyeler çocuğun ilgisini çeken, sevdiği şeyler veya yemekler olabilir. Bu sayede çocuğun orucun önemini kavraması beklenir. Hediye olarak istediği bir geziye göndermek, Ramazan etkinliklerine katılımını sağlamak da çocuk için düşünülen hediyelerden.