  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Düşük kalp hastalığı... Kalbi en kuvvetli kan grubu! Onlar kardiyoloğa uğramıyor Japonların gençlik iksiri açığa çıktı! İşte cildinizi güzelleştirecek doğal yöntemler Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim! Kurtulun şu adamdan artık! Hiçbir katkısı yok... Milot Rashica devam edecek mi? 4 yılda tam 84 maç mı? El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi göz korkutucu İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Ramazan-ı Şerif'i sağlıkla geçirmek için problemli organlarımız için gereken önemi de almamız gereklidir.

#1
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

linik Diyetisyen Duygu Özbay, iftarda uzun süre aç kalmanın ardından yemekleri hızlı yemenin sindirimi zorlaştırdığını belirterek, "İftara çorba ile başlamak, ardından 10-15 dakika ara verip ana yemeğe geçmek ise sağlıklı bir yöntem olacaktır" dedi. Ramazan ayı, beslenme alışkanlıklarının değiştiği ve vücudun yeni düzene uyum sağlamaya çalıştığı özel bir dönemi ifade ediyor. Öğün sayısının azalması, gün içinde su içilememesi ve beslenme düzeninin değişmesi nedeniyle birçok kişi kabızlık sorunundan yakınıyor. Özellikle sahurun atlanması, iftarda hızlı ve ağır yemek tüketimi, yeterince sebze-meyve yenmemesi bağırsak hareketlerini yavaşlatabiliyor.

#2
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Kabızlık; karın şişkinliği, gaz, mide rahatsızlığı ve halsizlik gibi sorunlara yol açarak oruç sürecini normalden daha zor bir hale getirebiliyor. Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, Ramazan’ı mümkün olduğunca rahat geçirmek için sindirim sistemini destekleyen bir beslenme düzeni oluşturmak gerektiğini söyleyerek uyarı ve önerilerde bulundu.

#3
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Diyetisyen Özbay, önerilerini şu şekilde sıraladı: "Sahuru atlamak bağırsakları yavaşlatabilir Sahur, gün boyu enerjiyi korumanın yanı sıra bağırsakların düzenli çalışması açısından da önemli bir öğündür. Sahura kalkmamak ya da sadece çay, su içip geçiştirmek uzun süre aç kalınmasına neden olur ve sindirim sistemi daha da yavaşlar. Kabızlık yaşamamak için protein, lif ve sağlıklı yağ dengesi sağlanmalıdır. Sahurda yapılacak doğru besin tercihleri, kabızlık riskini önemli ölçüde azaltır.

#4
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Kabızlıkla mücadelede en etkili yöntemlerden biri lif tüketimini artırmaktır. Lif, bağırsak hareketlerini hızlandırarak dışkının daha kolay atılmasını sağlar. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, makarna gibi lif oranı düşük besinlerin fazla tüketilmesi kabızlığı artırabilir. Bunun yerine tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur, kuru baklagiller ve sebze yemekleri sofralarda daha sık yer almalıdır. Ayrıca kabuklu meyveler ve salatalar da lif açısından oldukça zengindir.

#5
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Kabızlığın en önemli nedenlerinden biri de yetersiz sıvı tüketimidir. Lifli beslenme tek başına yeterli olmaz; lifin bağırsaklarda etkili olabilmesi için suya ihtiyaç vardır. İftar ile sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmelidir. Su yerine sadece çay-kahve tüketmek doğru değildir çünkü bu içecekler vücuttan su atımını artırıp susuzluğu derinleştirebilir. Bu nedenle özellikle sahurdan önce mutlaka yeterli miktarda su içilmelidir.

#6
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

İftarda uzun süre aç kalmanın ardından yemekleri hızlı yemek sindirimi zorlaştırır. İftara çorba ile başlamak, ardından 10-15 dakika ara verip ana yemeğe geçmek ise sağlıklı bir yöntem olacaktır. Sofrada mutlaka sebze yemeği veya salata bulunmalı, ekmek ve pide tüketimi ise kontrollü olmalıdır. Aşırı kızartma ve hamur işi tüketimi bağırsakları daha da yavaşlatabilir.

#7
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Ramazan’da kabızlık yaşamamak için sadece beslenme değil, günlük hareket de önemlidir. İftardan 1-2 saat sonra yapılacak 20-30 dakikalık hafif yürüyüş bağırsak hareketlerini artırır ve sindirimi rahatlatır. Gün boyu hareketsiz kalmak kabızlık riskini yükselteceği için mümkün olduğunca aktif olunmalıdır.

#8
Foto - Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin! Sahuru atlamak tehlikesine girişmeyin!

Kabızlık şikayeti yaşayanlar için kuru kayısı, erik, incir gibi doğal lif kaynakları faydalı olabilir. Özellikle sahurda 2-3 adet kuru kayısı tüketmek bağırsakları destekler. Ayrıca yoğurt gibi probiyotik içeren besinler de bağırsak florasını güçlendirerek sindirimi kolaylaştırır. Gerekir ise bir doktora başvurun Kabızlık şikayeti birkaç gün içinde düzelmiyor, karın ağrısı ve şişkinlik gittikçe artıyorsa mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Çözüm için bilinçsiz şekilde laksatif (müshil) kullanımının ise bağırsak tembelliğini artırabileceği unutulmamalıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Ölen annesini mumyalayıp bodrumda sakladı, yıllarca maaşını yedi
Dünya

Ölen annesini mumyalayıp bodrumda sakladı, yıllarca maaşını yedi

Almanya'nın Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı, kasabada 103 yaşına giren kadının doğum günün kutlamak isteyince yıllardır devam ed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23