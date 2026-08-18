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Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

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Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

Dünya siyaseti yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Savaşlar, ekonomik krizler ve güç dengeleri bazı liderlerin öne çıkmasına neden oldu. Peki dünya siyasetinde en başarılı liderler hangileri? İşte son 30 yılın en başarılı liderleri...

#1
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

GÜCÜNÜ SADECE ÜLKESİNDEN ALMADI Listede zirveye yerleşen lider, yalnızca kendi ülkesindeki politikalarıyla değil, uluslararası alandaki kararlarıyla da öne çıktı. Attığı adımlar, küresel siyasetin yönünü değiştiren gelişmeler arasında gösterildi.

#2
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ! Uzun süreli liderlik ve jeopolitik hamleler, bu liderlerin performanslarını ve dünya üzerindeki etkilerini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI? Küresel ve bölgesel etki – Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu. Ekonomik başarılar – Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı. Siyasi başarılar – Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü. Kriz yönetimi – Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi. Uzun süreli liderlik – İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma. Jeopolitik hamleler – Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler. Etki ve sonuç odaklı değerlendirme – Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz

#3
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

İŞTE SON 30 YILIN EN BAŞARILI DÜNYA LİDERLERİ!

#4
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

20) NGUYEN XUAN PHUC | Vietnam Ekonomik büyüme ve dış yatırımlarda Vietnam’ı öne çıkardı.

#5
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

19) ANDRZEJ DUDA / MATEUSZ MORAWIECKI | Polonya NATO içinde savunma harcamalarını artırdı, Rusya karşıtı güçlü tutum sergiledi.

#6
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

18) VİKTOR ORBAN | Eski Macaristan AB içinde alternatif, milliyetçi ve popülist liderliğin sembolü oldu.

#7
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

17) SİSİ | MISIR

#8
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

16) MOON JAE-IN | Güney Kore Kuzey Kore ile tarihi diyaloglar kurdu, ekonomik ve sosyal alanda başarı gösterdi.

#9
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

15) ABIY AHMED | Etiyopya Barış çabalarıyla Nobel aldı, iç savaşlara rağmen bölgesel liderlik iddiası taşıdı.

#10
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

14) JOKO WIDODO | Endonezya Altyapı ve dijital dönüşüm lideri, G20'de Endonezya’nın konumunu güçlendirdi.

#11
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

13) PAUL KAGAME | Ruanda Soykırım sonrası ekonomik mucizeye imza attı, dijital kalkınma öncüsü oldu.

#12
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

12) LEE HSIEN LOONG | Endonezya Ülkeyi istikrarlı şekilde yönetti, inovasyon ve eğitimde öncü yaptı.

#13
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

11) EMMANUEL MACRON | Fransa AB reformları, Afrika politikaları ve enerji krizinde etkin rol oynadı.

#14
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

10) MUHAMMED BIN ZAYED | Birleşik Arap Emirlikleri BAE'yi bölgesel güç haline getirdi, İsrail normalleşmesi ve enerji diplomasisiyle dikkat çekti.

#15
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

9) DONALD TRUMP | ABD Başkanı İlk 5'e giremedi... Ekonomi, vergi reformu ve Çin'e karşı agresif ticaret politikalarıyla öne çıktı

#16
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

8) LULA DA SILVA | Brezilya İlk döneminde yoksulluğu azalttı, 2023’te dönüşüyle istikrarı sağladı.

#17
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

7) MUHAMMED BiN SELMAN | Suudi Arabistan Reformlar yaptı, ülkeyi ekonomik çeşitliliğe yönlendirdi, bölgesel etkisini artırdı.

#18
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

6) ANGELA MERKEL | Almanya Avrupa’yı ekonomik ve siyasi krizlerden geçirdi, AB’nin lideri oldu.

#19
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

5) BARACK OBAMA | ABD Ekonomik krizi aştı, İran ve Küba açılımlarıyla diplomasiye yön verdi.

#20
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

4) NARENDRA MODİ | Hindistan Hindistan’ı teknoloji ve altyapıda Çin’e rakip haline getirdi, milliyetçi tabanı konsolide etti.

#21
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN Türkiye’yi bölgesel aktör yaptı, savunma sanayii ve çok yönlü dış politikayla öne çıktı.

#22
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

2) VLADIMIR PUTIN | Rusya NATO'ya meydan okuyan lider. Suriye ve Ukrayna’daki etkisiyle Batı dengelerini sarstı.

#23
Foto - Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

1) Şİ CİNPİNG | ÇİN Çin'i ABD'ye rakip küresel güç haline getirdi, teknolojik ve jeopolitik atılım yaptı./ derleyen: haber7

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