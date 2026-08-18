Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ! Uzun süreli liderlik ve jeopolitik hamleler, bu liderlerin performanslarını ve dünya üzerindeki etkilerini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI? Küresel ve bölgesel etki – Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu. Ekonomik başarılar – Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı. Siyasi başarılar – Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü. Kriz yönetimi – Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi. Uzun süreli liderlik – İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma. Jeopolitik hamleler – Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler. Etki ve sonuç odaklı değerlendirme – Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz