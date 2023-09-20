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Yaşam
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Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

2023-09-20 09:49:35
Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

Hatay'da aylardır korkulu rüya haline gelen bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı.

#1
Foto - Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

Asrın felaketinin binlerce binayı yıktığı ve ağır hasar oluşturduğu Hatay’da ekiplerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

Hassa ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Şehit Adem Kurt Sokağı'ndaki 7 katlı ağır hasarlı bina da dinamitle patlatılarak yıkıldı. Bölge halkı, yıkımı meraklı gözlerle izledi.

#3
Foto - Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

Ağır hasarlı binanın yanında 2 katlı evi bulunan Hatice Duman, binanın sorunsuz bir şekilde yıkılmasıyla rahat nefes aldı.

#4
Foto - Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

Binanın sorunsuz bir şekilde yıkılmasıyla kurtulduğunu dile getiren Hatice Duman, “Çok şükür, evimin üzerine yıkılmadı. Rabbim razı olsun, biz 6 aydır korku içerisinde bu evde yaşıyorduk. Rabbim tüm Müslüman alemini kurtarsın. Bizleri kurtardı elhamdülillah. Şükürler olsun, rahatladım. Rabbim razı olsun” dedi.

#5
Foto - Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu

Meraklı vatandaş Necati Ok ise, “Yıkım var herkes heyecanlı, rabbim hayırlısını versin. Hiç görmediğimiz için böyle yıkımları merakla izliyoruz” şeklinde konuştu.

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