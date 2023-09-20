2023-09-20 09:49:35 Rahat nefes aldılar! O bina yerle bir oldu
Hatay'da aylardır korkulu rüya haline gelen bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı.
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Hatay'da aylardır korkulu rüya haline gelen bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı.
Asrın felaketinin binlerce binayı yıktığı ve ağır hasar oluşturduğu Hatay’da ekiplerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Hassa ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Şehit Adem Kurt Sokağı'ndaki 7 katlı ağır hasarlı bina da dinamitle patlatılarak yıkıldı. Bölge halkı, yıkımı meraklı gözlerle izledi.
Ağır hasarlı binanın yanında 2 katlı evi bulunan Hatice Duman, binanın sorunsuz bir şekilde yıkılmasıyla rahat nefes aldı.
Binanın sorunsuz bir şekilde yıkılmasıyla kurtulduğunu dile getiren Hatice Duman, “Çok şükür, evimin üzerine yıkılmadı. Rabbim razı olsun, biz 6 aydır korku içerisinde bu evde yaşıyorduk. Rabbim tüm Müslüman alemini kurtarsın. Bizleri kurtardı elhamdülillah. Şükürler olsun, rahatladım. Rabbim razı olsun” dedi.
Meraklı vatandaş Necati Ok ise, “Yıkım var herkes heyecanlı, rabbim hayırlısını versin. Hiç görmediğimiz için böyle yıkımları merakla izliyoruz” şeklinde konuştu.
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