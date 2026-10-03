Radarları kör ediyor, betonları deliyor: Türkiye üretimi resmen patlattı
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil bütünleşik bir süzülen mühimmat Tolun'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil bütünleşik bir süzülen mühimmat Tolun'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TOLUN ailesindeki farklı mühimmatların robotlarla seri ve adetli üretildiğini ve aylık üretim kapasitesinin binlerle ifade edildiğini açıkladı.
Akyol, 1 metreden fazla betonu delebilen sığınak delici TOLUN versiyonunun aktif kullanımda olduğunu belirtirken, yeni versiyonların da geliştirilerek ailenin genişletileceğini bildirdi.
TOLUN'un güdümlü ve akıllı mühimmat alanında önemli bir yetenek haline geldiğini belirten Akyol, geçtiğimiz haftalarda yeni versiyonların da kamuoyuna gösterildiğini söyledi. Akyol, TOLUN ailesinin üretim kapasitesine ilişkin, "1 metreden fazla betonu delebilen sığınak delici versiyonu aktif kullanımda. Parçacık etkili versiyonu, lazer arayıcı başlıklısı, IIR versiyonu... Bunların hepsi robotlarla seri, adetli üretiliyor ve artık kapasiteyi binlerle ifade ediyoruz. Binlercesini ayda üretebiliyoruz" dedi.
ASELSAN Genel Müdürü, TOLUN ailesinde daha uzun menzilli ve itki sistemine sahip yeni versiyonlar üzerinde de çalışıldığını açıkladı. Akyol, ASELSAN'ın yalnızca radar ve elektro-optik sistemlerde daha uzak mesafeleri tespit etmeye değil, aynı zamanda daha uzak hedefleri vurabilecek mühimmatlar geliştirmeye de odaklandığını belirtti.
TOLUN ailesinin farklı fırlatma platformlarından kullanılabilecek yeni versiyonlarının geliştirildiğini belirten Akyol, "TOLUN'un itkili, çok uzun menzilli olanlarını göreceksiniz. Gerçekten karadan atılan, havadan atılan versiyonlarıyla TOLUN ailesini büyüteceğiz. Şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Akyol, hedeflerinin yüksek hassasiyet, uzun menzil ve maliyet etkinliğini yüksek adetli üretim kapasitesiyle bir araya getirmek olduğunu ifade etti.
Çelik Kubbe kapsamında yüksek adetli teslimatların devam ettiğini belirten Akyol, geçen yıl yaklaşık 100 unsurun teslim edildiğini, bu yıl ise daha fazla unsurun Türkiye genelinde konuşlandırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Radarlar, hava savunma sistemleri ve bunları yöneten yazılım dahil olmak üzere Çelik Kubbe unsurlarının seri üretimlerinin devam ettiğini belirten Akyol, "İçinde bulunduğumuz yıl seri olarak radarlarından hava savunma sistemlerine kadar, bunu yöneten yazılımına kadar bunu Türkiye sathına yaymaya çalışıyoruz" dedi.
Akyol, Türkiye'ye yönelik yeni sözleşmelerin yanı sıra dost ülkelere hava savunma sistemleri ihracatının da devam ettiğini ve yeni sözleşmelerin duyurulacağını söyledi. ASELSAN'ın üretim kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımların 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Akyol, Oğulbey tesisinin de bu kapsamda hayata geçirilen yatırımlardan biri olduğunu açıkladı. Oğulbey tesisinin ilk bölümünün temmuz ayında devreye alındığını belirten Akyol, yeni tesislerin yaklaşık üçer aylık aralıklarla devreye alınmasının planlandığını söyledi. ASELSAN'ın Güneydoğu Anadolu'daki faaliyetlerine de değinen Akyol, bölgede 60'ın üzerinde firmanın ASELSAN'a ürün ve hizmet sağladığını açıkladı.
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