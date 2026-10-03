Radarları kör ediyor, betonları deliyor: Türkiye üretimi resmen patlattı

Çelik Kubbe kapsamında yüksek adetli teslimatların devam ettiğini belirten Akyol, geçen yıl yaklaşık 100 unsurun teslim edildiğini, bu yıl ise daha fazla unsurun Türkiye genelinde konuşlandırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Radarlar, hava savunma sistemleri ve bunları yöneten yazılım dahil olmak üzere Çelik Kubbe unsurlarının seri üretimlerinin devam ettiğini belirten Akyol, "İçinde bulunduğumuz yıl seri olarak radarlarından hava savunma sistemlerine kadar, bunu yöneten yazılımına kadar bunu Türkiye sathına yaymaya çalışıyoruz" dedi.