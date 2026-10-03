Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi
Beşiktaş'ta mali genel kurul toplantısının ardından Hürser Tekinoktay'ın kulüpten ihraç edilmesine yönelik oylama yapıldı.
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Beşiktaş'ta mali genel kurul toplantısının ardından Hürser Tekinoktay'ın kulüpten ihraç edilmesine yönelik oylama yapıldı.
Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda, siyah-beyazlı kulübün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın ihracı oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Hürser Tekinoktay'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verildi. Tekinoktay, mevcut yönetimlere yönelik sert eleştiriler getirilmesiyle tanınıyordu.
Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34. başkanının belirlendiği seçimde Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile birlikte başkanlık için yarışmıştı.
Seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu.
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