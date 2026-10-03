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Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi

Beşiktaş'ta mali genel kurul toplantısının ardından Hürser Tekinoktay'ın kulüpten ihraç edilmesine yönelik oylama yapıldı.

#1
Foto - Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi

Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda, siyah-beyazlı kulübün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın ihracı oylamaya sunuldu.

#2
Foto - Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi

Yapılan oylama sonucunda Hürser Tekinoktay'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verildi. Tekinoktay, mevcut yönetimlere yönelik sert eleştiriler getirilmesiyle tanınıyordu.

#3
Foto - Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi

Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34. başkanının belirlendiği seçimde Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile birlikte başkanlık için yarışmıştı.

#4
Foto - Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi

Seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu.

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