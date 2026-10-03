Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman basının provakatif Türkiye sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Rama 'Türkiye bizim için tehdit değil' dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman basının provakatif Türkiye sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Rama 'Türkiye bizim için tehdit değil' dedi.
Alman WELT am Sonntag’a konuşan Rama, Batı Balkanlar üzerindeki Türkiye, Rusya ve Çin etkisinin aynı çerçevede değerlendirilmesini de eleştirdi. Rama, bu yaklaşımı “klişe” olarak nitelendirdi.
Türkiye’nin Balkanlar’daki varlığına olumlu yaklaşan Rama, Ankara’nın bölgedeki politikasını barış ve istikrar çerçevesinde değerlendirdi. Rama, “Türkiye’den Batı Balkanlar için herhangi bir tehlike gelmiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yaklaşımını ise “istikrar ve barış için kardeşçe” olarak tanımladı.
Bu açıklamalar, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin tartışıldığı bir dönemde geldi. Türkiye de resmi açıklamalarında Balkanlar’da barış, istikrar ve bölgesel iş birliğini dış politika öncelikleri arasında gösteriyor.
Arnavutluk Başbakanı, Rusya konusunda ise farklı bir değerlendirme yaptı. Rama, Rusya’yı Batı Balkanlar açısından “gerçek bir tehdit” olarak nitelendirdi. Rama’nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık Çin oldu. Çin’in bölgede “emperyal bir gündemi” bulunmadığını savunan Rama, Pekin’i dünyanın ve Avrupa’nın karşı karşıya olduğu küresel gerçekliklerden biri olarak değerlendirdi.
Rama’nın sözleri özellikle Türkiye, Rusya ve Çin’in Batı Balkanlar’daki etkisinin aynı başlık altında değerlendirilmesine itiraz niteliği taşıdı. Arnavutluk Başbakanı’na göre Türkiye’nin bölgedeki yaklaşımı Rusya’dan ayrılıyor. Rama, Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki varlığını tehdit olarak değil, barış ve istikrara yönelik kardeşçe bir ilişki olarak gördüğünü açıkça ifade etti.
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