  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi! Pasifik’teki dev enerji kütlesi California’ya ilerliyor Tatbikatta 14 asker hayatını kaybetti: Ülkenin cumhurbaşkanı kelle almaya başladı Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi Cenevre Gazze için ayakta Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi Ebola alarmı büyüyor! Ölü sayısı 4 bini aştı Araç sahiplerini havalara uçuracak gelişme: İndirimin kralı geliyor Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke çıldırdı: Balistik füzeyi ateşledi Edirne’de korkunç olay: Meriç Nehrinde cansız beden bulundu!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman basının provakatif Türkiye sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Rama 'Türkiye bizim için tehdit değil' dedi.

#1
Foto - Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Alman WELT am Sonntag’a konuşan Rama, Batı Balkanlar üzerindeki Türkiye, Rusya ve Çin etkisinin aynı çerçevede değerlendirilmesini de eleştirdi. Rama, bu yaklaşımı “klişe” olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Türkiye’nin Balkanlar’daki varlığına olumlu yaklaşan Rama, Ankara’nın bölgedeki politikasını barış ve istikrar çerçevesinde değerlendirdi. Rama, “Türkiye’den Batı Balkanlar için herhangi bir tehlike gelmiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yaklaşımını ise “istikrar ve barış için kardeşçe” olarak tanımladı.

#3
Foto - Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Bu açıklamalar, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin tartışıldığı bir dönemde geldi. Türkiye de resmi açıklamalarında Balkanlar’da barış, istikrar ve bölgesel iş birliğini dış politika öncelikleri arasında gösteriyor.

#4
Foto - Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Arnavutluk Başbakanı, Rusya konusunda ise farklı bir değerlendirme yaptı. Rama, Rusya’yı Batı Balkanlar açısından “gerçek bir tehdit” olarak nitelendirdi. Rama’nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık Çin oldu. Çin’in bölgede “emperyal bir gündemi” bulunmadığını savunan Rama, Pekin’i dünyanın ve Avrupa’nın karşı karşıya olduğu küresel gerçekliklerden biri olarak değerlendirdi.

#5
Foto - Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Rama’nın sözleri özellikle Türkiye, Rusya ve Çin’in Batı Balkanlar’daki etkisinin aynı başlık altında değerlendirilmesine itiraz niteliği taşıdı. Arnavutluk Başbakanı’na göre Türkiye’nin bölgedeki yaklaşımı Rusya’dan ayrılıyor. Rama, Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki varlığını tehdit olarak değil, barış ve istikrara yönelik kardeşçe bir ilişki olarak gördüğünü açıkça ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı
Gündem

Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı

Tel Aviv'e gerçekleştirilen uçuşlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Flydubai, FZ1073 sefer sayılı uçakta yaşanan ve kaptan pilotun y..
Fahrettin Altun'dan Vatikan'da şaşırtan imaj! Yeni tarzı gündem oldu
Gündem

Fahrettin Altun'dan Vatikan'da şaşırtan imaj! Yeni tarzı gündem oldu

Eski İletişim Başkanı ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, Roma'da katıldığı bir etkinlikte uzattığı saçlarıyla dik..
Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü
Gündem

Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü

Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.
Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü
Dünya

Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü

Yemen hükümetine bağlı SABA TV, Husilerin Aden’in Burayka ilçesindeki sivil alanlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi..
Bakan Bayraktar ve Irak Petrol Bakanı Hüdeyir'den stratejik enerji görüşmesi! Ceyhan küresel enerji üssü oluyor
Gündem

Bakan Bayraktar ve Irak Petrol Bakanı Hüdeyir'den stratejik enerji görüşmesi! Ceyhan küresel enerji üssü oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki en..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23