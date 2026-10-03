Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor

Arnavutluk Başbakanı, Rusya konusunda ise farklı bir değerlendirme yaptı. Rama, Rusya’yı Batı Balkanlar açısından “gerçek bir tehdit” olarak nitelendirdi. Rama’nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık Çin oldu. Çin’in bölgede “emperyal bir gündemi” bulunmadığını savunan Rama, Pekin’i dünyanın ve Avrupa’nın karşı karşıya olduğu küresel gerçekliklerden biri olarak değerlendirdi.