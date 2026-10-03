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Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi

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Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski danışmanı Ran Baratz, Türkiye ve Suriye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Foto - Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi

Baratz, konuk olduğu bir Youtube programında, devrik Esed rejiminin hükümette kalmasının İsrail’in çıkarlarına daha uygun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

#2
Foto - Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi

Baratz, Suriye'deki son gelişmelerin kendilerinin lehine olmadığı tüm şartların Türkiye lehinde geliştiğini savundu.

#3
Foto - Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi

Eski danışman Baratz, Beşar Esed’in devrilmesinin İsrail’in çıkarları için kötü olduğuna işaret ederek, “Türkler, Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi. Hizbullah’a destek olmasına rağmen Esed’i daha çok tercih ederdik.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi

Devrik Esed rejimini “agresif değildi” şeklinde nitelendiren Baratz, Hizbullah’a destek olsalar dahi devrik rejimin İsrail’in çıkarlarına daha uygun olduğunu çünkü "bir örgütün bir devlet kadar tehdit oluşturamayacağını" belirtti.

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Yorumlar

Vay vay

Her gün suriyeyi bombalıyor, güneyi işgal etti, bugün yine suriyeye saldırdı.. Esat döneminde bu kadar hareket edemiyordunuz, şimdi elinizi kolunuzu sallayarak suriyede işgali genişletiyorsunuz..Esati ingiltere, ABD ve Türkiye devirdi..
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