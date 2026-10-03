Ran Baratz: Türkiye Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski danışmanı Ran Baratz, Türkiye ve Suriye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski danışmanı Ran Baratz, Türkiye ve Suriye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Baratz, konuk olduğu bir Youtube programında, devrik Esed rejiminin hükümette kalmasının İsrail’in çıkarlarına daha uygun olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Baratz, Suriye'deki son gelişmelerin kendilerinin lehine olmadığı tüm şartların Türkiye lehinde geliştiğini savundu.
Eski danışman Baratz, Beşar Esed’in devrilmesinin İsrail’in çıkarları için kötü olduğuna işaret ederek, “Türkler, Esed rejimini bizim çıkarlarımız için devirmedi. Hizbullah’a destek olmasına rağmen Esed’i daha çok tercih ederdik.” ifadelerini kullandı.
Devrik Esed rejimini “agresif değildi” şeklinde nitelendiren Baratz, Hizbullah’a destek olsalar dahi devrik rejimin İsrail’in çıkarlarına daha uygun olduğunu çünkü "bir örgütün bir devlet kadar tehdit oluşturamayacağını" belirtti.
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