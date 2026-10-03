Cenevre Gazze için ayakta

Diğer bir gösterici Maeva, Filistin halkının yıllardır İsrail tarafından sömürgeleştirilmesi ve öldürülmesine tepki için burada olduğunu söyledi. Maeva, "Bu yaz Filistin'e gittim. Batı Şeria'da bulunan işgal altındaki topraklardaydım. İşgalin ne denli şiddetli ve güçlü olduğunu, oradaki herkesin bu durumdan nasıl etkilendiğini bizzat görebildim. Bu nedenle onların yanında durmamız, dayanışma göstermemiz ve hükümetlerimizi İsrail'e verdikleri desteği durdurmaya zorlamamız benim ve herkes için büyük önem taşıyor. Filistin'de 70 yıldır yaşananların da soykırım olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.