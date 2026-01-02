ABD'nin yaptırımı, İran’a ‘askeri müdahale’ tehdidi: Yeni bir ‘direniş ekseni’ tartışmasını gündeme getirdi

Newsweek, bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablonun “dikkat çekici” olduğunu yazdı. Dergiye göre, 2026 itibarıyla, “Direniş Ekseni” olarak adlandırılan yapının esas olarak petrol sevkiyatları ve askeri parçalar üzerinden işlediği ileri sürülüyor. Bu çerçevede Rusya’nın Venezuela petrolünün taşınmasını mümkün kılan akışı sürdürdüğü, İran’ın insansız hava araçları ve mühimmat satmayı hedeflediği, ABD’nin ise her iki hattı da ekonomik ve lojistik baskı yoluyla daraltmaya çalıştığı aktarıldı. Newsweek, bunu “21. yüzyıla özgü, görünmeyen ve küresel ölçekte bir mücadele alanı” olarak tanımladı. ABD içinde farklı yaklaşımlar Haberde, ABD’deki bazı çevrelerin sert tehditlerin caydırıcı olduğu görüşünü savunduğu belirtildi. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, şu anda başkana muhalif bir isim olmasına rağmen, geçen yaz İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların “doğru bir adım” olduğunu söyledi ve bu yönde hareket etmenin “çoktan geciktiğini” ifade etti. Hudson Institute’ta kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Douglas Feith ise söz konusu saldırılara atıfla, “Amerikalıların artık daha güvende olduğunu” öne sürdü ve güç kullanımını, kontrolsüz nükleer programların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair bir mesaj olarak değerlendirdi. Buna karşılık Cato Institute gibi kuruluşların daha önce ABD’nin “İran’la tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği” uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. Bu çevreler, haziran ayındaki saldırıların ve benzeri yeni tehditlerin çatışma alanını genişletebileceğini savundu. Protestolar ve karşılıklı açıklamalar Trump’ın “kilitlenmiş ve hazır” ifadesini kullandığı Truth Social paylaşımına değinen Newsweek, bu tür açıklamaların daha önce de görüldüğünü, ancak ABD’nin söylemi, Körfez’den Karayipler’e uzanan denizcilik ve finansal yaptırım uygulamalarıyla eş zamanlı yürütmesinin dikkat çekici olduğunu aktardı. Trump’ın İran’daki protestolara ilişkin tehdit içeren açıklamalarının ardından Tahran’dan art arda tepkiler geldi. İranlı yetkililer Ali Laricani ve Ali Şemhani, ABD’nin olası bir müdahalesinin bölgesel istikrarsızlığı derinleştireceğini belirterek, İran’ın ulusal güvenliğinin “aşılması mümkün olmayan bir kırmızı çizgi” olarak değerlendirildiğini ifade etti. Venezuela petrolü ve nafta bağımlılığı Haberde, Venezuela’nın petrol ihracatının Orinoco Havzası’ndan çıkarılan yoğun ve ağır ham petrolün seyreltilmesine bağlı olduğu belirtildi. Bu işlem için kullanılan sıvının nafta olduğu, naftanın petrolün boru hatlarına pompalanabilmesi ve tankerlerle taşınabilmesi açısından kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Newsweek, Venezuela petrolünü “kışın mevsimindeki bal” benzetmesiyle tarif ederken, naftanın bu yoğunluğu azaltan “ılık su” işlevi gördüğünü aktardı. Nafta tedarikinin yavaşlaması halinde ihracatın durduğu ve gelir akışının kesildiği kaydedildi.