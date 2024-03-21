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Dünya
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Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

2024-03-21 00:15:20
Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Trabzon'dan gelen haberle tam anlamıyla sarsıldı.

#1
Foto - Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için yurtdışında bulunan 383 bin Rus vatandaşı çeşitli yerlerde oy kullandı.

#2
Foto - Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yurtdışında oy kullanan Rus sayısı ile alakalı ''En yüksek'' sayı olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre yabancı ülkelerdeki seçmenlerin yüzde 72,1'i Putin'e oy verdi.

#4
Foto - Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Diğer adaylar ise Vladislav Davankov yüzde 16,65, komünist Nikolai Kharitonov yüzde 2,22, LDPR lideri Leonid Slutsky yüzde 1,97 oy aldı.

#5
Foto - Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Davankov her ne kadar yurt dışında ikinci sırada olsa da genel oylamalarda yüzde 4,31 oyla Kharitonov ikinci, Davankov ise yüzde 3,85 oyla üçüncü sırada yer aldı. Slutsky yüzde 3,20 oyla son sırada yer aldı.

#6
Foto - Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı

Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere kurulan dört seçim sandığında üç şehirde galip gelirken Trabzon'da hüsrana uğradı. Putin'in rakibi Davankov Trabzon'da yüzde 64,47 oranında oy aldı.

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