2024-03-21 00:15:20 Putin'e Trabzon şoku! Gelen haberle hüsrana uğradı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Trabzon'dan gelen haberle tam anlamıyla sarsıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Trabzon'dan gelen haberle tam anlamıyla sarsıldı.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için yurtdışında bulunan 383 bin Rus vatandaşı çeşitli yerlerde oy kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yurtdışında oy kullanan Rus sayısı ile alakalı ''En yüksek'' sayı olduğunu vurguladı.
Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre yabancı ülkelerdeki seçmenlerin yüzde 72,1'i Putin'e oy verdi.
Diğer adaylar ise Vladislav Davankov yüzde 16,65, komünist Nikolai Kharitonov yüzde 2,22, LDPR lideri Leonid Slutsky yüzde 1,97 oy aldı.
Davankov her ne kadar yurt dışında ikinci sırada olsa da genel oylamalarda yüzde 4,31 oyla Kharitonov ikinci, Davankov ise yüzde 3,85 oyla üçüncü sırada yer aldı. Slutsky yüzde 3,20 oyla son sırada yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon olmak üzere kurulan dört seçim sandığında üç şehirde galip gelirken Trabzon'da hüsrana uğradı. Putin'in rakibi Davankov Trabzon'da yüzde 64,47 oranında oy aldı.
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