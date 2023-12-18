Putin Türkiye'ye niye geliyor? Asıl sebebi duyunca şok olacaksınız! O isim, tüm Türkiye’ye ilan etti

Öncelikle Rusya Gazze'de kurulacak yeni siyasal sistemde yer almak istemektedir. Bunu ancak Türkiye ile birlikte yapabileceğinin farkında olan Putin, Gazze'de kalıcı Barış'ın sağlanabilmesi için Türkiye'nin önerdiği garantörlük sistemi içerisinde Filistin tarafında yer almak istiyor. Böylece hem ABD ve Avrupa'ya karşı denge sağlamış olacağı gibi aynı zamanda Ortadoğu'daki mevcudiyetini de güçlendirebileceğini düşünüyor. Diğer bir husus ise ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye vermemesi durumunda S-400'lerde olduğu gibi Rus uçaklarının Türkiye'ye satılmasını istiyor. Böylece ABD ve NATO ile Türkiye'nin arasının daha fazla açılması söz konusu olabileceği gibi Rusya önemli bir pazarı da elde etmiş olacak. Son olarak ABD'nin Yunanistan ana karası ve adalarda yığınaklanmalar yapmış olması, daha stratejik bağlamda yani olası bir üçüncü küresel kapışmada Ege adalarından dolayı Rusların ticari ve askeri anlamda Karadeniz'den Akdeniz'e geçişlerini sınırlandırabilir veya tamamen durdurabilir. Zaten Yunanistan ile Rusya'nın arasının bozuk olduğu bir dönemde yukarıda belirttiğim konular kapsamında Putin'in ziyareti aynı zamanda gelecek için de bir ön alma çabası olarak da değerlendirilebilir.