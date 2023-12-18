2023-12-18 14:37:22 Putin Türkiye'ye niye geliyor? Asıl sebebi duyunca şok olacaksınız! O isim, tüm Türkiye’ye ilan etti
Eray Güçlüer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti ve bu ziyaretin jeopolitik sonuçlarını ele aldı. Putin'in ziyaretinde, Rusya'nın Gazze'deki yeni siyasal düzende yer almak istemesi, Türkiye ile olası askeri işbirliği, ABD ve NATO ile Türkiye'nin ilişkileri ve Ege'deki stratejik konumun önemi gibi konuların üzerinde durulacağına işaret eden Güçlüer, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: